Una operaria sufre la amputación de parte de un dedo en Cambados

Una trabajadora del polígono industrial de Cambados sufrió hoy la amputación de una falange del dedo corazón y el aplastamiento de otra del anular en un accidente laboral con una máquina en una empresa conservera.

Ocurrió en una factoría del polígono industrial de Sete Pías y la mujer, S.O.P., de 51 años, fue trasladada al Hospital do Salnés en una ambulancia del 061.

Según los servicios de emergencias, más concretamente, sus lesiones consistieron en la amputación de una falange distal del dedo corazón y el aplastamiento de otra falange distal del dedo anular.

En la intervención del accidente también intervinieron el servicio municipal de Emerxencias de Cambados y la Policía Local de la capital del albariño.