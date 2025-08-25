Sigue abierta la polémica en la guardería de Cambados

Las familias reclaman mayor flexibilidad horaria e instan al Concello a mediar con la empresa

El concejal Liso González, a la derecha, en una visita a la escuela infantil de Cambados.

El concejal Liso González, a la derecha, en una visita a la escuela infantil de Cambados. / IÑAKI ABELLA DIEGUEZ

A.M.

Cambados

La polémica por los nuevos horarios de la escuela infantil de Cambados todavía no se ha apagado. Semanas después de que se diese a conocer el malestar de una veintena de familias afectadas, el asunto no se ha resuelto, y los padres reclaman de nuevo al concejal nacionalista Liso González que tome cartas en el asunto y que propicie un punto de encuentro entre la empresa concesionaria del servicio y las familias.

La polémica se originó cuando la nueva empresa modificó los horarios de recogida de los niños. Esta situación obliga a las familias cuyos hijos no comen en la escuela a recogerlos antes de mediodía, algo que, aseguran, muchos no pueden hacer porque trabajan a esas horas. Además, se quejan de que la empresa cambió los horarios a mitad de curso. Por ello, reclaman de nuevo una solución negociada al conflicto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents