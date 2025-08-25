Sigue abierta la polémica en la guardería de Cambados
Las familias reclaman mayor flexibilidad horaria e instan al Concello a mediar con la empresa
A.M.
La polémica por los nuevos horarios de la escuela infantil de Cambados todavía no se ha apagado. Semanas después de que se diese a conocer el malestar de una veintena de familias afectadas, el asunto no se ha resuelto, y los padres reclaman de nuevo al concejal nacionalista Liso González que tome cartas en el asunto y que propicie un punto de encuentro entre la empresa concesionaria del servicio y las familias.
La polémica se originó cuando la nueva empresa modificó los horarios de recogida de los niños. Esta situación obliga a las familias cuyos hijos no comen en la escuela a recogerlos antes de mediodía, algo que, aseguran, muchos no pueden hacer porque trabajan a esas horas. Además, se quejan de que la empresa cambió los horarios a mitad de curso. Por ello, reclaman de nuevo una solución negociada al conflicto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Aumentan la prisión para el conductor del accidente mortal del Porsche de Meis
- Sorprendidos en bici eléctrica por la playa de A Lanzada
- ¿Quién quiere vender berberecho, mejillón, navaja, pulpo, choco o arroz en la Festa do Marisco?
- La antigua Opel de Carril, a punto de ser entregada a los bateeiros de Opmega
- La panleucopenia felina desborda los medios del Refuxio de Cambados
- La Festa da Auga consumió como un día normal de agosto, pero dejó 31 toneladas de basura en el suelo
- Cambados brinda por los 101 de Amancio