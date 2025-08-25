El paseo de Pedras Negras en el que cayó una mujer fue reparado un día antes

A raíz de la grave caída sufrida ayer por una mujer, cuando caminaba por el sendero peatonal de madera que avanza desde Pedras Negras hacia la playa de A Barrosa, el alcalde de O Grove quiso expresar esta mañana su preocupación por ello y desear una pronta recuperación a la víctima. Pero también incidió en que el tramo en el que se accidentó había sido reparado solo un día antes.

Explica José Cacabelos que «reponer por completo los siete kilómetros de pasarelas que tenemos en O Grove costaría al Concello 4 millones de euros». Y sustituir exclusivamente esa en concreto, con dos kilómetros entre Pedras Negras y la batería militar de Con Negro, «alcanzaría un millón».

Lo que quiere decir con esto es que «resulta del todo imposible para las arcas municipales asumir la reposición de todas esas estructuras, por lo que vamos acometiendo labores de mantenimiento poco a poco».

Es por ello que el pasado mes de junio se adjudicó, por 60.000 euros, la reparación de un tramo de 75 metros donde la erosión del mar amenaza con derruir el paseo, precisamente en la zona donde se produjo la caída de ayer.

La evacuación de la mujer herida ayer. / Alfonso Loño

«Pero vamos a ejecutar esa mejora en octubre, después de la Festa do Marisco, porque así lo acordamos con los negocios de hostelería que tienen allí sus terrazas», apostilla el primer edil.

Mejoras puntuales

A la espera de que llegue ese momento, «la adjudicataria hace revisiones y mejoras puntuales periódicamente, y fue el sábado por la mañana cuando intervinieron en esa zona, donde no quedó ninguna tabla levantada, de ahí que vayamos a investigar qué ha sucedido y las causas de la caída».

Al margen de este posicionamiento hay que decir que el accidente de ayer provocó la reacción del PP y el BNG, que vuelven a denunciar el «abandono» de la localidad y la «desidia» del gobierno socialista.

La plaza de abastos de O Grove, a tope de gente, esta mañana. / Paco Luna

Entienden en el grupo mayoritario de la oposición municipal que lo sucedido es responsabilidad directa del ejecutivo, al que vuelven a exigir, como en tantas ocasiones anteriores, la inmediata reparación y acondicionamiento de paseos, accesos a las playas, miradores y todos esos elementos o estructuras de los que tanto se ha hablado desde Semana Santa a consecuencia de su deterioro.

Situación que hace apenas quince días llevó al alcalde a anunciar «un plan para este invierno de más de 140.000 euros exclusivo para mejorar pasarelas, con 60.000 euros más para cambiar toda la cartelería de playas».

Pero el PP meco considera que ese plan llegará demasiado tarde, de ahí que asegure que la mujer caída ayer «resultó herida de gravedad por culpa del abandono» actual.

Razón que consideran suficiente para afrontar «reparaciones urgentes y un plan de mantenimiento serio y estable en el tiempo».

Pablo Leiva

Desde la agrupación que lidera Pablo Leiva llegan a calificar de «pasarela letal» el paseo en el que sucedieron los hechos, citándolo como «ejemplo de la dejadez del gobierno municipal».

Por eso proclaman que «O Grove no puede seguir así; merece seguridad, accesibilidad, turismo de calidad y un gobierno responsable».

El PP de O Grove termina recordando que esta formación, al igual que hicieron en los últimos tiempos otros grupos políticos, vecinos y empresarios, lleva «meses denunciando la existencia de pasarelas rotas y peligrosas», así como «accesos intransitables a las playas», mientras en las arcas municipales «hay fondos disponibles sin ejecutar».

Anselmo Noya

Algo parecido plantea el BNG, que se pregunta «cuántos accidentes más deben ocurrir para que el Concello acondicione los espacios públicos».

El líder de los nacionalistas, Anselmo Noya, llega a decir que lo sucedido «es algo que se veía venir», insistiendo en que tanto su grupo como los demás «alertamos en múltiples ocasiones sobre el riesgo de accidentes, que además del riesgo para vecinos y visitantes pueden dar lugar a reclamaciones patrimoniales al Concello.

Momento en que atendieron a la mujer accidentada. / Alfonso Loño

Pero «a pesar de las advertencias, el Concello no tomó medidas para garantizar la seguridad», por lo que hace «un llamamiento urgente a la administración local para que actúe de manera inmediata e implemente las reparaciones precisas».

Consideran en el Bloque que «seguridad, bienestar y calidad de vida de los ciudadanos deben ser una prioridad».

Parques y jardines

Por cierto, que Noya aprovecha para reiterar que «además de los paseos de madera es preciso acondicionar parques y jardines, pintar pasos de peatones y mejorar aceras».

Al margen de lo planteado por PP y BNG, hay que decir que el deterioro de paseos y miradores se ha convertido en un clamor en las redes sociales, donde no dejan de mostrarse imágenes que prueban la falta de mantenimiento de algunas estructuras.

El propio alcalde lo reconocía hace dos semanas y entonaba el mea culpa al confesar que desde el Concello «hemos actuado tarde» para corregir las deficiencias detectadas en los meses previos.

Pero lo achacaba a «las enormes dificultades administrativas que hemos tenido para afrontar la contratación de personal» y a la tardanza o carencia de subvenciones, lo cual limitaría el presupuesto municipal disponible.

«Sé que hay motivo para las críticas, pero pido a los vecinos que lo entiendan, porque nos ha costado mucho poner todo a punto para poder actuar», manifestaba el máximo mandatario.