Las orcas entran en las rías para comer pulpo gallego

La expectación generada el sábado por la presencia de grupos de orcas a la altura de Faro Corrubedo, entre Sálvora y A Illa de Arousa y cerca del conocido como Baixo dos Esqueiros, en la costa de la Península de O Grove, ha sido enorme.

Lo sigue siendo días después, ya que las orcas continúan en aguas gallegas. Y lo mejor de todo es que no están solas, sino acompañadas de ballenas azules, calderones y rorcuales como los observados ayer a bordo del barco escuela «Chasula».

Esa expectación aumenta, más si cabe, al conocerse los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI), tanto observando en directo y durante horas el comportamiento de las orcas como analizando hasta el más mínimo detalle de los vídeos y fotografías tomados.

En base a todo ello, su director, Bruno Díaz López, da cuenta de lo que califica de «gran descubrimiento»: las orcas no solo se desplazan persiguiendo a su presa favorita, el atún rojo del Atlántico, sino que se introducen en rías como la arousana para capturar cefalópodos.

Y no solo calamares, que son el alimento preferido de los calderones grises que estos días acompañan a las orcas, sino también pulpo. «¡Les encanta el pulpo!», exclama el investigador.

«Estamos en condiciones de comunicar un avance relevante sobre el comportamiento de las orcas en Galicia», indicaba esta misma mañana el propio Bruno Díaz López, doctor en Ecología por la Universidad de Burdeos.

David Pérez / Chasula

Un enigma

«Gracias a los avistamientos realizados estos últimos años y durante el fin de semana en la ría de Arousa -manifiesta-, hemos resuelto un enigma recurrente: las orcas penetran en las rías para alimentarse de pulpos».

De este modo explica que el sábado «se observó un grupo de siete orcas, compuesto por un macho adulto, varias hembras, juveniles y una cría de corta edad, que mostraban un patrón conductual idéntico al registrado el año anterior en otro grupo que también recaló en Arousa y del que formaban parte algunos de estos ejemplares, pero no todos».

Así, el BDRI concluye que «las series de inmersiones verticales largas y repetidas, los cambios de rumbo, ascensos controlados y pausas breves de ventilación» son propios del método de caza de los depredadores de cefalópodos.

Un comportamiento propio de cetáceos teutófagos, es decir, aquellos que, como el calderón gris, basan su dieta en calamares, que generalmente cazan en aguas profundas.

R. M.

Tienen fotos que lo prueban

Pero eso no es todo, puesto que los investigadores del BDRI también observaron cómo las orcas tiraban de las nasas del pulpo caladas dentro de la ría.

Por si había alguna duda, «nuestra hipótesis quedó plenamente confirmada al documentar visualmente a ejemplares emergiendo con pulpos en la boca», sentencia Bruno Díaz López desde O Grove, donde se encuentra la sede del BDRI.

«Este hallazgo explica la reiterada entrada de orcas en la ría de Arousa en los últimos tres años, y concuerda con testimonios históricos de pescadores de Aguiño que describían incursiones similares en siglos pasados», reflexiona.

Para terminar diciendo que «al margen de alimentarse de su presa principal en mar abierto, como son los túnidos, las orcas saben aprovechar las oportunidades tróficas costeras, en este caso centrándose en el pulpo».

Dos de las orcas vistas el sábado. / BDRI

Abundando en todo esto, hay que insistir en que el calderón gris, también conocido como delfín gris o delfín de Risso (Grampus griseus), se ha dejado ver durante el fin de semana en Arousa, lo cual parece confirmar la abundancia de cefalópodos que habría atraído a las orcas.

El delfín de Risso alcanza los 3,5 metros de longitud y 350 kilos de peso, caracterizándose por tener una cabeza globosa y abundantes marcas alargadas de color blanco en su cuerpo.

Como se explicaba anteriormente, esa especie fue localizada ayer, junto a ballenas azules y rorcuales, por cuantos viajaban a bordo del barco escuela «Chasula».

Isidro Mariño, el patrón de esta aula flotante de naturaleza, que además es parte activa de la divulgación internacional del Parque de las Islas Atlánticas de Galicia, confirma que las expediciones realizadas durante el fin de semana resultaron un éxito rotundo, ya que tras observar muy de cerca a las orcas, que llegaron a acariciar el casco del «Chasula», los viajeros a bordo se toparon con la majestuosa imagen del animal más grande del planeta, también a la altura de la isla de Sálvora, pero en este caso fuera de la ría.

Concretamente, en una zona situada entre la isla arousana y Ons que es rica en alimento y donde las ballenas azules se dejan ver, cada vez en mayor cantidad, como se ha comprobado en los últimos veranos.

Lo mismo puede decirse de los calderones y rorcuales, cuya creciente presencia en las Rías Baixas confirma la recuperación de antiguas rutas de migración de los cetáceos que se habían dado por perdidas a raíz de la indiscriminada caza ballenera del siglo pasado.

Pero los grandes mamíferos marinos están volviendo y generando impactantes y esperanzadoras imágenes, a veces nadando y alimentándose en solitario y en otras ocasiones desplazándose en grupo, también acompañados de los más conocidos y habituales delfines comunes y de los delfines mulares (arroaces).

Comunidad científica

Además se están encontrando con mayor frecuencia porque cada vez son más numerosos y sofisticados los medios dedicados al estudio de su ecología y comportamiento.

Las imágenes de las orcas vistas el sábado, por ejemplo, están siendo estudiadas tanto por los expertos que iban a bordo del «Chasula» como por integrantes de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma) y del BDRI.

Participantes en el trabajo de investigación que lleva a cabo el BDRI. / BDRI

También del Grupo de Trabajo Orca Atlántica (GTOA), que trata de contribuir a la conservación y gestión de la especie, acercando al ciudadano información actualizada sobre su ecobiología, las interacciones con embarcaciones y las medidas de seguridad o prevención a adoptar por los navegantes.

De ahí programas como el «FriendSHIP Orcas», en el que se explica que la orca ibérica «migra desde el estrecho de Gibraltar hacia el Norte en verano, ya que es por donde se mueve , el atún rojo del Atlántico», mientras que durante el otoño «se abren en abanico desde el Norte hacia aguas profundas».

Ya en invierno «vuelven a la zona del estrecho de Gibraltar, donde permanecen hasta final de primavera, volviendo a repetirse el ciclo», en palabras de los expertos, sabedores de que «los movimientos y migraciones realizadas por las orcas son difusos, por lo que puede que no viajen todos los grupos juntos, sino que se desplazan progresivamente, dependiendo siempre de sus presas».

Esas orcas son las que se conocen coloquialmente como «Gladis», que proviene del término «gladiadores», y a las que se define así por ser «ejemplo de lucha por la supervivencia».