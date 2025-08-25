El mapa de los apellidos de O Salnés

Los apellidos son el reflejo de la familia, la tradición y el territorio. En la comarca de O Salnés, dejando de lado los García, González o Fernández, que están presentes por todo el panorama nacional, aparecen otros que definen la identidad local.

Otero en O Grove, Oubiña en Vilanova de Arousa o Piñeiro en Cambados son solo algunos de ellos.

Son cientos los apellidos representados en la comarca, pero hay algunos que destacan por encima del resto. Más allá de los más comunes, Otero es el más repetido, con 2.810 personas que lo llevan en su DNI, independientemente de si lo tienen como primero o como segundo, según los últimos datos aportados por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Se trata del líder en Sanxenxo, con 1.111 individuos, más que ningún otro en cualquiera de los municipios de O Salnés. Es un apellido sumamente destacado en la comarca, puesto que en O Grove, es el más común, superando incluso a los Álvarez y compañía.

De cerca se encuentra su perseguidor inmediato, Castro. A pesar de ser el más repetido en Meaño y Ribadumia, con 364 y 293 habitantes que lo portan, respectivamente, acumula un total de 2.740, apenas setenta sujetos por detrás de Otero.

El podio lo completa Piñeiro, con 2.143 personas. Es el dominante en Cambados con 615 representados y cuenta con unas cuotas notablemente representativas en Sanxenxo, Vilagarcía y Vilanova, lo que le hace escalar puestos en la clasificación de los apellidos más comunes de O Salnés, aunque a una distancia considerable de los dos primeros.

La barrera de los 1.500 habitantes la superan tan solo dos herencias nominales más. Son los casos de Rey y Padín, con 1.833 y 1.561, respectivamente. El primero lidera el Concello de Vilagarcía y está muy presente en Cambados y Vilanova.

Mientras, Padín, no es el primero en ninguno de los municipios de la comarca, pero está entre los cinco más comunes de cuatro de los municipios salinienses: Cambados, Ribadumia, Sanxenxo y Meaño.

Los linajes mencionados copan algunos de los primeros puestos de varios de los concellos. Sin embargo, Meis, Vilanova y A Illa de Arousa, cuentan con otros apellidos distintos.

A Illa: identidad por bandera

El más significativo es Dios, que al igual que sucede con Otero en O Grove, se trata del más reiterado con 592 isleños bajo ese legado.

El caso de A Illa es curioso, ya que el segundo apellido, una vez más, por encima de los González y compañía, es Otero, lo que refleja una situación absolutamente única en O Salnés.

En Vilanova, reina Oubiña con 412 representantes, levemente por encima de Piñeiro, que presenta 408. Abal es el más común en Meis, uno de los concellos menos poblados de la comarca, lo que se ve reflejado en las 204 personas que llevan este apellido.

Dentro de los más frecuentes aparecen algunos particulares de cada municipio llenos de identidad local. Son los casos de Besada en Meaño, que ocupa el quinto puesto con 113 habitantes, junto a Varela, Outeda y Rodiño en Meis, con 137, 130 y 114 personas.

Otros que deben ser mencionados por su importante relevancia dentro de la comarca son los casos de Torres (1.086), Barreiro (805), Abalo (778) Iglesias (672) y Cores (565). En un segundo plano en un rango entre 300 y 400 representantes, se ubican los Prol, Vidal, Paz, Rial y Santos.

Los líderes viajan por Galicia

Los tres apellidos más representativos de la comarca de O Salnés cuentan también con una representación destacada por toda la comunidad.

El más distinguido es Piñeiro, ya que los 2.143 salinienses suponen prácticamente la décima parte del total de la población de Galicia que lo lleva.

En cuanto a los 2.810 apellidados Otero simbolizan el 7% de los 39.004 gallegos y gallegas con los que lo comparten, lo que refleja la relevancia de este apellido en la comarca.

Mientras, el caso de Castro es el más común de los tres en territorio gallego llegando a rozar el cinco por ciento, ya que el total supera los 55.000 habitantes.