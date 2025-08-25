Los hoteles de O Grove ganaron este julio un 11% más que en 2024 pese a bajar los precios

Los hoteles de O Grove ganaron durante el pasado mes de julio un 11,11 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Así lo revela un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado estos días. Este incremento en los ingresos por habitación disponible (que es un dato distinto al de la facturación total) se produce pese a que los hoteles de la localidad arousana bajaron las tarifas con respecto al verano 2024.

Así, alquilar una habitación de hotel en julio del año pasado en O Grove costaba de media 108 euros, mientras que este año la tarifa media diaria es de 98 euros por noche, un 9,5% menos. Esta contención en los precios parece haber animado a muchos viajeros a escoger O Grove como su lugar de destino vacacional durante el pasado mes de julio, habida cuenta de que este verano se produjo un incremento sustancial en el coste de los alojamientos en España.

De hecho, en O Grove se registró durante las primeras semanas del verano un aumento sustancial tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones. Así, el Instituto Nacional de Estadística apunta que los hoteles recibieron durante el pasado mes a 18.474 personas, un 12% más que hace un año, cuando habían sido algo menos de 16.500.

También se ha incrementado el número de pernoctas, pasando de las 50.500 de julio de 2024 a las más de 57.700 del pasado mes de julio. Estos datos de los establecimientos hosteleros de O Grove son sensiblemente mejores que las variaciones interanuales a nivel nacional. Según el INE, durante el pasado mes de julio el número de viajeros alojados en hoteles creció un 2,8% en el conjunto de España, frente al 12% de O Grove, mientras que el número de pernoctaciones creció en España un 1,8%, frente al 13% de O Grove.

Sanxenxo

Los datos son un poco distintos en el caso de los hoteles de Sanxenxo, que sí subieron ligeramente sus tarifas medias diarias con respecto a julio de 2024. Así, si hace un año el coste medio de una habitación en esta localidad era de 89 euros por noche, en el pasado mes de julio subió a 90,6 euros, lo que supone un incremento del 2%.

Los ingresos por habitación disponible también crecieron en Sanxenxo, aunque de una forma mucho más moderada que en O Grove. Así, el INE calcula que la rentabilidad de cada habitación en los hoteles de Sanxenxo fue de 59 euros, frente a los 70 que dio de ganancia cada una de O Grove. De este modo, el ingreso medio por habitación disponible en Sanxenxo solo subió un 0,82% este julio, muy por debajo del 11 por ciento de O Grove.

Se da asimismo la circunstancia de que el turismo bajó en Sanxenxo. El número de personas que pasaron por esta localidad en julio de 2024 fue de 55.183 viajeros, frente a los 54.935 de este pasado mes de julio. Eso sí, las personas que se alojaron en Sanxenxo durante el pasado mes lo hicieron durante más noches, de ahí que se incrementase el número de pernoctaciones, pasando de las 190.600 de hace un año a las 197.400 del pasado mes.

En lo que respesta a la estancia media, fue de tres noches.