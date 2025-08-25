La fiesta de San Fidel de Carril queda en suspenso por falta de organizadores

La comisión de fiestas de San Fidel de Carril ha quedado desierta tras la renuncia anunciada por sus actuales componentes. El motivo no es otro que las circunstancias personales de cada uno de ellos para entregar públicamente el relevo a la espera de que un grupo de carrilexos dé el mismo paso que dieron ellos hace ahora poco más de dos años.

Moisés Campos, uno de los integrantes salientes, reconoce que «quizá nadie merece que lo dejemos por todo el apoyo que recibimos durante este tiempo. La verdad, es que fue impresionante ver tanta implicación y tantas ganas de que Carril pudiese celebrar sus fiestas de San Fidel como toda la vida. Tanto en los xantares como en la venta de camisetas y, sobre todo, en la participación, quedaba demostrado una y otra vez que el esfuerzo mereció la pena».

Con solo cuatro integrantes, los escenarios vitales de cada uno de ellos han cambiado debido a responsabilidades familiares. Por ello, Beatriz García, Agar Buján y Marcos García Casenave, además del propio Moisés Campos, se ven obligados a dar un paso a un lado, como lo tuvo que hacer un año antes Eugenia Vidal por las mismas razones.

«Nos duele tomar esta decisión porque estábamos muy contentos. Fuimos capaces de reunir cerca de 40.000 euros para las fiestas de este año, pero no podemos dedicarle tanto tiempo como requiere», apunta un Campos que recuerda que desde octubre del pasado año ya empezaron las actividades para poder hacer viable el programa de actividades que tuvo lugar durante el 26 y el 27 de julio de este año.

Desde comidas como la del puente del Pilar y la de carnaval, así como la venta de lotería y camisetas, fueron algunas de las acciones llevadas a cabo para poder alcanzar el mayor presupuesto posible. Ahora, y a la espera de encontrar un relevo que haga las fiestas sostenibles, el próximo San Fidel de Carril está en el aire. Los organizadores salientes se ponen a disposición para facilitar la transición y que la parroquia no se quede sin un evento de referencia.