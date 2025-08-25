Los comuneros mecos retoman la fiesta exaltación de la vaca cachena

La comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente de O Grove cita a vecinos y visitantes el día 14, a eso de las dos de la tarde.

La razón no es otra que la celebración de la Festa da Vaca Cachena, que alcanza su séptima edición y que la entidad comunal recupera como una forma de exaltar la preciada carne de esas reses criadas en los montes de la parroquia, además de dar a conocer el proyecto que lleva a cabo en los mismos, consistente en aprovechar la ganadería para mantenerlos limpios y prevenir incendios.

Más concretamente en el entorno de Con da Hedra, que es donde se localiza el centro operativo de mantenimiento de los animales y donde se instalará la carpa en la que albergar el siempre concurrido almuerzo de la Festa da Cachena.

Celebración de la VI Festa da Vaca Cachena en los montes de San Vicente de O Grove. / Noé Parga

Una comida a base de empanada de carne de este tipo de vaca, pulpo «á feira» y unos buenos platos de la popular «carne ó caldeiro», elaborada también con la materia prima alimentada en los montes de San Vicente.

Los interesados en participar y saborear la preciada carne, también a la venta en la carnicería La Bellota –en la plaza de abastos grovense– deben inscribirse a través del teléfono 607 958 505 antes del día 7.

"III Festa da Vaca Cachena" / Muñiz

Tendrán que abonar 45 euros por persona, en el caso de los adultos, y 25 euros si se trata de menores de 12 años.

La recuperación de esta fiesta, amenizada por el dúo Prisma, fue una de las acciones anunciadas por Manuel Castro Martínez cuando fue reelegido presidente de la comunidad de montes, hace solo tres semanas.

Vacas cachenas en San Vicente de O Grove. / Muñiz

Así pues, el evento constituye también la puesta de largo de la nueva junta directiva, en la que participan Baldomero Otero Castro (vicepresidente), José Álvarez Vidal (tesorero), Juan Castro Blanco (contador), Dolores Ochoa Gondar (secretaria) y Fátima Meis Vidal (vicesecretaria).

Junto a ellos, los vocales Diana Caneda García, Luis Quintáns Abal y Servando Castro Iglesias –ellos como representantes del lugar de Reboredo–, Francisco Lijó Duro y Daniel Vidal Torrado –portavoces de Balea– y Santiago Magdalena Garrido y Cesáreo Varela Seijo, representantes de San Vicente.