Xuventude asesorará sobre las ayudas para el carné de conducir

El departamento de Xuventude del Concello de Vilagarcía asesorará a los jóvenes interesados en solicitar las subvenciones autonómicas para la obtención del carné de conducir, una línea de ayudas que convoca la Xunta de Galicia.

El plazo de presentación se abrirá mañana lunes a las 9.00 horas y permanecerá activo hasta el 25 de septiembre a las 20.00 horas. Las solicitudes solo podrán realizarse a través de un formulario habilitado en la sede electrónica de la Xunta (sede.xunta.gal).

Las ayudas están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años y contemplan diferentes cuantías en función del permiso solicitado: 150 euros para el A2 y hasta 400 euros para el permiso de clase B. Además, en caso de que un mismo solicitante haya obtenido dos permisos, las cantidades serán acumulativas.

Para acceder a la ayuda es necesario estar empadronado en Galicia, no estar trabajando por cuenta propia ni ajena, y haber aprobado el permiso de conducir con fecha de expedición entre el 1 de octubre de 2024 y el momento de presentar la solicitud. Asimismo, la renta familiar no podrá superar cinco veces el IPREM 2025.

El procedimiento se resolverá por concurrencia no competitiva, lo que significa que todas las personas que cumplan los requisitos recibirán la ayuda.