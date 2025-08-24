Vecinos de As Sinas reclaman la reposición de un espejo de tráfico roto

Vecinos de la urbanización Roza da Vila, de As Sinas (Vilanova) colocaron ayer un doble espejo de tráfico falso a modo de protesta porque, según ellos, llevan varios meses esperando que el Concello reponga el espejo roto de un cruce. «Hemos estado en el Ayuntamiento varias veces, pero no nos hacen caso», advierte un afectado.

Residentes en la urbanización, situada frente al albergue juvenil de As Sinas, apunta que el espejo roto es necesario para salir con seguridad de una intersección, por lo que han pedido a la administración que lo reponga a la mayor brevedad posible.

Además, se quejan de que, en verano, los bañistas que acuden al arenal de As Sinas aparcan a ambos lados de la calle. Esta circunstancia, según ellos, provoca que debido a las dimensiones del vial se produzcan retenciones cuando se cruzan dos vehículos.

Por ello, los residentes en esas viviendas instan al Concello a reponer el espejo roto y a regular el aparcamiento en uno de los lateriales de la vía.

Al no sentirse escuchados, unos vecinos colocaron ayer dos espejos simulados y un cartel satírico sobre el valor turístico de Vilanova y los esperpentos.