Los Rías Baixas reúnen a cofrades de toda España

Los encuentros de cofradías enogastronómicas son muy vistosos para el público general por el colorido de los atuendos. Y cuando estas reuniones salen a la calle, en forma de desfiles, el éxito está asegurado. La Confraría dos Viños Rías Baixas celebró ayer en Ribadumia los actos centrales de su decimonoveno Gran Capítulo, con la presencia de unas 150 personas, pertenecientes a unas 30 asociaciones distintas.

A mediodía, desfilaron entre el centro social de Barrantes y el Ayuntamiento, en una colorida marcha que abría el grupo de música tradicional Volandeira, de Cambados. Tras ellos, iban miembros de cofradías tan variopintas como la de la Anchoa de Santoña (Cantabria), la de los Amigos das Fabes de Asturias, la de los Amigos del Olivo de Baena (Córdoba), o la de la Foda, de Monçao (Portugal), dedicada a la promoción del cordero. También había representantes de cofradías gallegas, como la del caldo gallego de Mourente (Pontevedra), o la de la cigala de Vigo; así como de otras de O Salnés, como eran la Orde da Ameixa de Carril, o el Centolo Larpeiro de O Grove.

Un cofrade de Portugal. | Iñaki Abella

El Gran Capítulo tiene como principal objetivo promocionar los vinos que se elaboran en las Rías Baixas. Tras una recepción en el Concello, todos los presentes se trasladaron al Auditorio, donde se celebró el Gran Capítulo, y se nombró a los nuevos cofrades, que son personas que se han distinguido por la defensa y promoción de los vinos de Rías Baixas.

Gaiteiros de Volandeira. | Iñaki Abella

Este año, los elegidos fueron Juan Arosa Rodiño, empresario y viticultor de Meis; Antonio Reguera Repiso, empresario y comerciante de Pontevedra; José Basilio Castro Pintos, propietario de la bodega Lagar de Pintos; Eladio Piñeiro Charlín, fundador de Mar de Frades y bodeguero y viticultor; Sonia Otero, presidenta del Consello Regulador de las IXP Augardentes de Galicia; y Jorge Vila, cofundador del Instituto Galego do Viño.

Los actos concluyen hoy en Meis.