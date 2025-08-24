La revisión de la financiación local dejará en Arousa 4,5 millones más de ingresos estatales

La última actualización de las entregas a cuenta del Estado a las entidades locales supondrá para O Salnés y Ullán terminar el año con un total de unos 4,5 millones de euros más de lo previsto de haberse mantenido la senda de las mensualidades establecidas hasta ahora. Se trata de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y este reciente cambio se corresponden con la entrada en vigor del Real Decreto-ley aprobado en julio por el Congreso para revisar la financiación de los Concellos, al no haber podido sacar adelante unos Presupuestos Generales para este año por la falta de apoyos parlamentarios.

El caso es que, desde septiembre, los Ayuntamientos verán incrementadas las cuantías que venían cobrando desde enero y hasta agosto por el reparto de impuestos tales como el de actividades económicas, carburantes, tabaco y alcohol... De este modo, también se modifica la actualización publicada por Hacienda en junio sobre las asignaciones totales que le iba a dar por todo el ejercicio, provocando que vayan a cobrar casi dos millones más. Pero es que, tal y como eran las cuotas, se quedaban cortas incluso para alcanzar esos totales.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley impulsado por el Gobierno central, no solo se aproxima, sino que se supera, y los doce Concellos terminarán 2025 con 4,5 millones de euros más de los que cabía esperar por la prórroga del Presupuesto de 2023. Cabe recordar que la distribución se realiza siguiendo criterios como la población o la carga fiscal.

Por localidades

Esta cifra es la suma del aumento en cada Ayuntamiento de septiembre a diciembre. Así, Vilagarcía sumará 1,4 millones más respecto a lo que venía recibiendo desde enero, para alcanzar un total de 11 millones en diciembre. En comparación al dato de junio, son 665.519 euros más.

El incremento también lo notará Cambados, pasando de recibir 286.300 euros a 433.000 al mes (en total, 586.768 euros más), lo cual, aproximará la asignación recibida a los 4 millones (256.000 euros más respecto a junio). En Sanxenxo, la revisión de la mensualidad supondrá 681.330 euros más y sobre el total anual anterior, el ingreso de 267.525 euros a mayores (ingresará 4,7 millones). Respecto a O Grove, este año la administración estatal le entregará algo más de 3 millones pues, con el real decreto, en lo que resta de ejercicio recibirá 440.259 euros más.

Esta cifra, será en Meaño de 194.550 euros, elevando la asignación emitida en junio hasta los 1,4 millones (99.000 euros más). En Vilanova, este año contarán con 2,8 millones, tras una actualización que sube en 370.000 euros.

En A Illa, la diferencia es menor, pues los 151.031 euros más a percibir se traducirán en una subida de 35.000 euros respecto al total de hace dos meses (queda en 1.113.000 euros). Y en cuanto a Catoira, sumará 109.000 euros, que en el total de 2025 supondrá 108.190 euros más (la PIEdejará 847.000 euros).

Detalles

A este respecto cabe recordar que, por sus características, no toda las localidades entran en algunas compensaciones adicionales. Es el caso de Valga, donde la actualización elevará su cuota hasta los 154.340 euros , de los 110.000 que percibía hasta ahora.

Y respecto a Pontecesures, el incremento mensual será de 25.500 euros, lo cual hace un total de 102.188 euros más a cobrar hasta diciembre. En estos dos Ayuntamientos no existe gran variación en los totales de junio, quedándose en 1,4 millones y 708.000 euros, prácticamente la misma cifra.

Lo mismo sucederá con Meis, que notará un incremento total de 144.600 euros (un millón). Y en Ribadumia, que pasará de cobrar 93.000 a 143.000 euros al mes en lo que resta de ejercicio (1,3 millones este año).

Hacienda defiende que es una «cifra histórica»

El Real Decreto-ley aprobado es el resultado del segundo intento del Gobierno central de adaptar el cálculo de la financiación de las comunidades autónomas y corporaciones locales en la transferencia de lo que les corresponde por la recaudación de impuestos. Se trata de una liquidación que se establece en los Presupuestos Generales, pero al no haber salido adelante la previsión económica de 2025, el Ministerio de Hacienda optó por esta vía extraordinaria para garantizar unas entregas acordes con la situación económica. Y es que al seguir la guía del Presupuesto prorrogado de 2023, existía un desfase, ya que la recaudación había sido inferior y por tanto, le corresponderían menos recursos. Por eso, el Ejecutivo ya había intentado corregirlo en enero incluyéndolo en el paquete de medidas conocido decreto ómnibus, que generó un enorme revuelo político, no saliendo adelante en el Congreso.

Sí lo consiguió este Real Decreto-ley y la ministra María Jesús Montero destacó que supone una «cifra histórica» para las entidades locales al suponer un 13,1% más que en 2024. A esta cantidad hay que sumar la previsión de liquidación de 2023, que asciende a 1.982 millones. Por tanto, sumando ambos conceptos -entregas a cuenta y liquidación- recibirán este año 28.734 millones, lo que implica «una financiación récord», resumía la ministra. Asimismo aseguró que en los siete años del actual Gobierno, los Concellos han recibido un 32% más de recursos que con el anterior.