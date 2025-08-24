Preocupación por el avance de especies invasoras

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) da cuenta de la creciente presencia de especies exóticas invasoras, tanto en el mar como en los ríos y en tierra firme.

Son vegetales, moluscos, crustáceos e incluso aves que ponen en riesgo la flora y fauna autóctonas, por lo que se requiere de la colaboración de la ciudadanía para tratar de frenar su avance.

Hay que tener en cuenta que «las especies exóticas invasoras suponen la segunda causa de extinción de especies, siendo la primera la destrucción de hábitat» ,según explican los conservacionistas.

Pero introduciendo un matiz, como es que «en los territorios insulares son en realidad la primera causa de extinción de otros seres vivos autóctonos».

Zonas costeras

Y no solo eso, sino que en Galicia «las zonas costeras están más afectadas que las interiores», de ahí la necesidad de extremar las medidas preventivas y las acciones correctoras en municipios como los arousanos».

Su presencia constituye un problema mucho más grave de lo que pueda parecer, ya que «son una amenaza para la diversidad biológica, por ser muy resistentes a todo tipo de condiciones ambientales y tener una gran capacidad de reproducción o de dispersión», aclaran desde la delegación pontevedresa de SEO/BirdLife.

Hierba de la Pampa junto al ferrocarril en Vilagarcía. / Abella

Un mensaje que difunden a través de herramientas como el Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO) del Concello de O Grove, donde abundan en todo lo anterior diciendo que fuera de su hábitat natural, especies como el penacho de la pampa, cangrejo de río americano, acacia, uña de gato e incluso la popular avispa asiática, entre otras muchas, «compiten con las autóctonas por el alimento, las depredan y les transmiten enfermedades, pudiendo producir la extinción de especies nativas».

Pero no solo eso, sino que también «llegan a modificar el hábitat, causando a destrucción de ecosistemas y afectando a las actividades económicas y a la salud pública».

El visón americano, especie invasora, es una de las principales amenazas del visón autóctono / Pixabay

A modo de ejemplo, hace justamente un año se alertó también en FARO de la localización, en aguas de Pontecesures, del voraz «black bass» (Micropterus salmoides) o perca atruchada, también conocido como perca americana o lubina negra.

Un pez de agua dulce originario de Norteamérica que se ha introducido en España a mediados del siglo pasado y está considerada como especie exótica invasora según el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, estando prohibida su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio.

Sin depredadores

En su afán divulgador, y tratando de mostrar a la población esos y otros riesgos, SEO/BirdLife hace hincapié en que las especies exóticas invasoras «no tienen depredadores, por lo que poseen más recursos para el crecimiento y reproducción».

Lo que sí tienen es «gran resistencia biótica a las especies nativas», incapaces de combatir por sí solas la invasión que están padeciendo desde hace años.

El colorido pato mandarín de Mina Mercedes, en el Concello de Valga. / M. Méndez

Es por todo ello que la entidad conservacionista, gestora de la Reserva Ornitológica de O Grove, resalta que las especies exóticas invasoras que se extienden por la ría de Arousa, los municipios de O Salnés y el Ullán y ríos como el Ulla y el Umia, constituyen «un grave problema ambiental» al que es necesario hacer frente.

Pato mandarín

En el momento de alertar sobre las invasoras y tratar de concienciar a la población sobre los riesgos que entrañan, el Concello de O Grove hace alusión a especies vegetales como la mimosa (Acacia dealbata), uña de gato (Carpobrotus edulis) y plumero de la Pampa (Cortaderia Selloana).

Pero también a mamíferos como el visón americano (Neovison vison) e insectos como la avispa asiática (Vespa velutina).

Al igual que da cuenta de la existencia de «peligrosas» aves, como el pico de coral (Estrida astrild), cotorra argentina (Myiopsitta monachus), cotorra de Kramer (Psittacula krameri), ganso del Nilo (Aelopochen egyptyacus), pato criollo (Cairina moschata) y pato mandarín (Aix galericulata).

Una lancha anfibia actuando sobre el jacinto de agua en la laguna de Rouxique (Sanxenxo). / G.F. / SEO BirdLife-Pontevedra

A todas estas especies hay que sumar el jacinto de agua (Heichhornia crassipes), alga asiática (Rugulopterix okamurae), mejillón cebra (Dreissena polymorpha), cangrejo americano (Procambarus clarkii), la carpa (Ciprinus carpio) y la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans).

Lo cierto es que el aumento de especies invasoras en las Rías Baixas preocupa desde hace mucho, tanto por su creciente presencia como por su variedad.

Bancos marisqueros

Es tal la proliferación y adaptación de algas, moluscos, gasterópodos y demás familias llegadas de otras latitudes -y por tanto consideradas una amenaza para la flora y fauna autóctonas-, que los biólogos hablan ya de «daños muy importantes» para los bancos marisqueros.

Juan E. Trigo, miembro destacado del Grupo de Estudo do Medio Mariño (GEMM) lo definía hace ya un lustro como «un grave problema que padecemos desde hace casi 40 años y que no deja de aumentar, intensificándose de manera notable en los últimos ejercicios, cuando incluso se han detectado otras especies exóticas nuevas».

A su juicio, «cada vez son más las que llegan a nuestra costa y nuestras rías, poniendo en serio riesgo la producción presente y futura de los bivalvos, pero también una parte importante de la economía de Galicia».

Juan Trigo pone ejemplos como el de la Crepipatella dilatata, similar a las lapas gallegas y que proviene del Cono Sur americano.

Avispa asiática / FdV

Lo que sucede es que «en pocos años se ha comido, literalmente, grandes zonas de las Rías Baixas». Tanto es así que en algunos puntos hay rocas que solo tienen esta especie adherida, ya que ha desplazado de su hábitat «todas las autóctonas, como lapas, minchas o balanos», reseñaba el investigador en 2020.

Lo hacía al hablar de situaciones que tachaba de «alarmantes» y a episodios insólitos como la simbiosis de una especie de caracola, otra de lapa y un alga que, procedentes del Mediterráneo, América y Asia, se fundieron en una especie de abrazo vital para formar un solo ser, localizado en el espacio intermareal de la isla de A Toxa.

Un alevín de “black bass” capturado en el Ulla. / Torres Piñeiro

Así lo confirma su descubridor, el propio Juan E. Trigo, uno de los participantes, junto a otros miembros del GEMM, como Rafael Bañón, Bruno Almón y Jacinto Pérez Dieste, en el libro «Especies exóticas e invasoras», perteneciente a la Cátedra de Parques Nacionales, formada por el organismo autónomo que le da nombre y las universidades Politécnica de Madrid, la Rey Juan Carlos y la Universidad de Alcalá.

En el capítulo titulado «Especies marinas exóticas e inmigrantes en las costas de Galicia», el GEMM alerta de que «algunas de ellas se han convertido en invasoras» y reflexiona sobre la forma más probable de introducción de las mismas y su impacto para el ecosistema gallego.

Voluntarios desplazados a Sálvora para luchar contra la basura marina y las especies exóticas invasoras. / Afundación-Plancton

Entre esas amenazas puede encontrarse, precisamente, esa llamativa simbiosis descubierta en A Toxa. Está formada, según detalla Juan E. Trigo, por un ejemplar de una caracola que se conoce como búsano o corneta ( Hexaplex trunculus), y un molusco exótico invasor mediterráneo, que en este extraño ser aparece cubierto por otro caracol de mar, el Crepipatella dilatata, que es otro molusco exótico invasor, pero de origen sudamericano. Por si no fuera suficiente, completaba el trío con el alga Sargassum muticum

Es, en consecuencia, lo que coloquialmente podría definirse como un tres en uno de las amenazas que representan las especies exóticas.

Un hallazgo con un enorme simbolismo que sirve a Juan Trigo y al conjunto del Grupo de Estudio del Medio Marino, con sede en Ribeira, para llamar la atención de la sociedad, pues «la única especie autóctona que parece verse favorecida de todo este desmadre» es la anémona Calliactis parasitica, asociada con cangrejos ermitaños y que vive en el este del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo a profundidades que van desde la zona intermareal hasta los 60 metros, encontrando en conchas de Hexaplex trunculus como la descubierta en A Toxa «un sustrato ideal al que fijarse».

Acciones correctoras o preventivas

Frente a este tipo de situaciones, y dependiendo de la especie foránea de que se trate, el Gobierno de España aconseja emprender acciones como «la limpieza de barcos fuera del mar para evitar la dispersión» de las algas u otras especies que viajen adheridas al casco de los buques.

Así luchan los voluntarios de Abanca contra la basura marina y las plantas invasoras en la isla de Sálvora. / Plancton / Actúa / Afundación

Pero también «el control del vertido de aguas de depuración de mariscos, porque son focos de infección de nuevas plantas», y hacer todo lo necesario para «preservar un buen estado de conservación de las comunidades naturales, ya que la alteración en ellas favorece la instalación de especies introducidas».

Abundando en ello, en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras se aboga por el «control de procesos de eutrofización de las rías, ya que el enriquecimiento en nutrientes favorece el crecimiento» de especies como el alga Sargassum muticum.

Para combatir esta especie, y dado que tanto ella como otras muchas plantas invasoras llegan adheridas a la semilla de moluscos adquirida en otras latitudes, también se recomienda la inmersión de las ostras en salmuera.

El alga aludida, integrante del extraño ser localizado por el GEMM en A Toxa, tiene "una tasa de crecimiento muy rápida y una alta fecundidad". Según detalla el Estado central, "se encuentra en el nivel mediolitoral inferior y en el infralitoral superior, llegando a ser muy abundante en zonas protegidas del oleaje".

Ejemplar de Pyura herdmani localizado en el Puerto de Ribeira. / Rius et al

Estas son otras especies exóticas que preocupan a la comunidad científica y al sector del mar:

Crepipatella dilatata:

La Crepipatella dilatata es un caracol de mar; una especie de lapa invasora frecuente a lo largo de la costa de Chile y la costa sur de Argentina.

Tiene una concha convexa de forma variable, baja o alta, ovalada-redondeada y alcanza hasta siete centrímetros de longitud.

Dicen los expertos que se caracteriza por tener un color externo pardo claro, rojizo o rojo-violáceo uniforme o formado por líneas, con una más clara que cruza el dorso de la concha.

Su interior es blanco brillante o pardo claro con una banda más oscura en el margen, siendo habitual que los bordes tomen la forma del substrato donde viven.

Juan Trigo advierte de que es una de las últimas especies en llegar a Galicia: «En pocos años se ha comido, literalmente, grandes zonas de las Rías Baixas. En ciertas zonas hay rocas que solo tienen esta especie adherida».

Un ejemplar de "Hexaplex trunculus". / FdV

Crepidula fornicata:

De procedencia norteamericana, la Crepidula es capaz de competir en alimento con las vieiras y otros bivalvos porque filtra mucha más cantidad de agua.

Juan Trigo resalta: «Si además se les adhieren una gran cantidad de ejemplares, el perjuicio para los bivalvos es doble: Filtran más cantidad de agua y por lo tanto ingieren mucha más cantidad de alimento, dejando a los bivalvos sin nada».

Por si fuera poco, las vieiras, zamburiñas y volandeiras tienen capacidad de moverse rápido abriendo y cerrando sus valvas, pero si resulta que tienen muchos ejemplares de Crepidula adheridos a sus conchas, casi no pueden moverse, por lo que son presa fácil para los depredadores.

Caprella mutica:

Juan Trigo informa de la presencia en diferentes puntos de la ría de Arousa de importantes colonias de este pequeño crustáceo procedente de Japón que apenas supera los cinco centímetros.

Pese a su pequeño tamaño supone una gran amenaza porque es capaz de alcanzar densidades de hasta 300.000 ejemplares por metro cuadrado.

Compite en alimento con mejillones y otros bivalvos.

Sargassum muticum:

El alga Sargassum muticum puede alcanzar los 4 metros de longitud y se fija al sustrato por un disco basal del que parte un eje delgado que se ramifica alternamente en la parte superior.

De las ramas, que crecen en espiral alrededor del eje, surgen otras a modo de hoja, de hasta 4 centímetros de longitud y 4 de ancho, con margen entero o algo serrado y sin nervio.

Los entendidos en la materia detallan que esta especie invasora es originaria de la costa china y japonesa, aunque allí es más pequeña.

En el Catálogo Español de Especies Invasoras se detalla que En 1971 aparece en la costa sur de Inglaterra, desde donde colonizó toda la costa europea. La primera cita española se produjo en 1987, en la costa guipuzcoana.

Según el Gobierno central, sus principales vías de dispersión han sido el agua de lastre de los barcos, y sobre todo trozos de talo flotantes, que pueden llegar a zonas alejadas casi 50 kilómetros de su origen, además del transporte mediante bivalvos.

Tiene una tasa de crecimiento muy rápida y una alta fecundidad.

Las mismas fuentes destacan que "se encuentra en el nivel mediolitoral inferior y en el infralitoral superior, llegando a ser muy abundante en zonas protegidas del oleaje".

Es resistente a un elevado rango de temperaturas, de entre 10 y 30 grados centígrados, siendo la temperatura óptima en torno a los 25.

Las altas temperaturas favorecen su distribución hacia el sur, mientras que las bajas pueden limitar su expansión por el norte.

Hexaplex trunculus: