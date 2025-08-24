El PP de O Grove promueve un reglamento de participación ciudadana

El Partido Popular de O Grove denunció ayer «la dejadez» del gobierno municipal en la elaboración del reglamento de participación ciudadana. El PP presentó hace un año una moción instando al ejecutivo socialista a crear este reglamento, al considerarlo necesario para «garantizar la implicación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones municipales». El asunto se abordó en el pleno, y se aprobó por unanimidad.

Sin embargo, según el equipo que dirige Pablo Leiva, ha pasado un año, y el gobierno local del PSOE no ha dado paso alguno para hacer cumplir el acuerdo y aprobar el reglamento. «No se convocó ni una sola reunión para empezar a trabajar en el reglamento, ni se presentó ningún borrador, ni se consultó a los grupos de la oposición (...) Esta actitud demuestra una preocupante falta de interés por fomentar una verdadera participación ciudadana y por cumplir los acuerdos aprobados democráticamente en el pleno», apunta el PP en un comunicado.