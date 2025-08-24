La panleucopenia felina desborda los medios del Refuxio de Cambados

Desbordados. Esa es la palabra que define la situación que se está viviendo en el Refuxio de Animais de Cambados desde el pasado día 15 debido a la rapidez con la que se está extendiendo un virus entre las colonias felinas y los gatos que están protegidos en las instalaciones. La panleucopenia es una patología altamente virulenta que presenta un elevado índice de mortalidad entre estos animales y que afecta principalmente a los gatos más jóvenes y puede ocasionarles la muerte en pocas horas, se ha extendido desde febrero y afecta a casi todos los municipios. Así lo reconoce la responsable del Refuxio, Olga Costa, que señala que «desde febrero venimos alertando de que había un brote en la calle en muchos puntos de la comarca de O Salnés, pero las administraciones han mirado para otro lado».

Esa actitud de la administración es algo que indigna a Costa, sobre todo porque la Ley de Bienestar Animal señala que «es su responsabilidad, les obliga a atender a animales heridos en la vía pública y no todos los concellos lo están haciendo en estos momentos». Costa tiene detectados cuatro brotes activos en la comarca, pero no descarta que existan más que no tengan controladas. De hecho, Costa tiene censadas hasta 27 colonias felinas en diferentes puntos de O Salnés, pero «nuestra gente no puede llegar a todas, porque muchas están en lugares privados y nos resulta imposible acceder a ellas, por lo que no sabemos si pueden sufrir un brote o no».

Además, cada gato que entra con panleucopenia «debe recibir un tratamiento que tiene un coste económico importante que trastoca nuestro presupuesto».

Añade que «un brote en alguna de las casas de acogida que tenemos de mano significa que a esa casa ya no pueden ir más gatos durante un cierto tiempo, ya que correrían el riesgo de contagiarse y es una enfermedad que tiene un alto porcentaje de muerte para los felinos». Incluso el escaso porcentaje de animales que consiguen salvarse «pueden quedar con graves secuelas que les impidan la movilidad o una vida normal».

Esta situación se ha sumado al crecimiento de las colonias felinas y al abandono de gatos que se registra en verano, lo que ha llenado por completo el espacio del que dispone el Refuxio para estos animales. Insiste Costa en que las administraciones deben darse cuenta de que «no solo están para colaborar en la esterilización de los felinos, sino que deben hacerse cargo de los animales enfermos; no puede ser el Refuxio el que tenga que correr de un lado para otro como está haciendo».

Mantienen que, desde el pasado día 15, «estamos colapsados, no cabe un gato más». Los últimos en entrar fueron una camada de cinco gatos con apenas una quincena de días de vida que aparecieron en una caja de cartón en la parroquia cambadesa de Corvillón. «Esos gatos fueron abandonados y esto nos ha pasado de continuo, con gente que nos llama a diario pidiéndonos que vayamos a buscar gatos que han dejado a su suerte en algún punto, pero no podemos porque nos es imposible». Insiste en que «hay gente que lo entiende, pero otra mucha se enfada sin darse cuenta de la situación en la que nos encontramos».

El problema de los abandonos de gatos y del virus felino no estaría siendo exclusivo de Cambados, reconoce Costa, afirmando que «cada vez que contacto con otra protectora, me comentan que tienen prácticamente los mismos problemas y que están desbordadas en capacidad humana y en espacio para atender a los gatos».

Abandono de animales sin microchip

Aunque la nueva Ley de Bienestar Animal fija que todos los animales deben contar con microchip para su identificación, el Refuxio de Cambados está constatando que la normativa no se está cumpliendo cada vez que recoge a un animal abandonado. «Casi ninguno de ellos cuenta con microchip por lo que resulta imposible saber quien era su propietario; hay gente que sigue ignorando las normas pese a que puede exponerse a una sanción económica importante». Las cifras de abandono, lejos de reducirse con la entrada de la nueva ley, se mantienen como en años anteriores provocando que el verano acabe colapsando los refugios.