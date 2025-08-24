Ocho locales de Valga ofrecen tapas gratuitas de anguila

La Festa da Anguía e Mostra da Caña do País empieza su semana fuerte de programación. Tras el concurso Anguía Chef y el pistoletazo de salida de la ruta Tapa a Anguía, que continúa contabilizando votos durante la jornada de hoy, restan todavía dos demostraciones de cocina en directo y más actividades.

Esta tarde se llevará a cabo el showcooking «Moito máis que caña» y el último, «Universo Anguía», lo protagonizará el chef Álex Iglesias el próximo martes.

Además, hacia el final de la semana se realizarán las catas para decidir el ganador del Concurso da Caña, para el cual aún están abiertas las plazas hasta el martes. Para este certamen, el Concello de Valga repartirá 1.100 euros en premios: 500 para la caña blanca, mientras que la tostada y la de hierbas recibirán 300.

En lo que respecta a la ruta-concurso Tapa a Anguía, que cumple su duodécima edición, ya está en marcha con la participación de ocho establecimientos de hostelería. En ellos se sirven, desde ayer y durante dos fines de semana consecutivos, tapas de anguila gratuitas con las consumiciones, los sábados y domingos.

Los clientes que voten la mejor tapa podrán participar en el sorteo de 10 vales de compra de 30 euros cada uno, a gastar en el comercio local. Además, habrá un jurado profesional que otorgará un único premio.

Concurso de recetas

El concurso Anguía chef ya tiene ganador: Jorge Oliveira Riveiro, de Pontecesures y vecino de Carreiras, quien presentó una brocheta de anguila bañada en sirope de caña tostada y menta. El plato sorprendió no solo por el método de cocción elegido, a la parrilla, sino también por su presentación: sobre una base de madera con carbón.

La valguesa Inés Nieves, por su parte, presentó una empanada de anguila elaborada con harina de maíz e incorporando, como ingrediente sorpresa, algas deshidratadas. Otras propuestas fueron las de Pablo Quintáns, vecino de Baño, y Sonia Carbia, de Pontecesures. El primero participó con una crema de almendras con anguila cocinada a baja temperatura y terminada a la plancha. Sonia Carbia, por su parte, presentó una cazuela de «anguila negra», que coloreó con tinta de calamar y sirvió con cuscús y caña de azúcar tostada.