O Areeiro aconseja vigilar la botritis en la vid

La Estación Fitopatolóxica do Areeiro apunta en su último boletín que «el plazo de vendimia se acorta cada vez más y está cada vez más cerca, con algunas bodegas de la comarca de O Condado ya recogiendo las primeras uvas». En general, explican los técnicos dependientes de la Diputación, «las cosechas se mantienen en perfecto estado sanitario gracias a la meteorología, y se estima una excelente campaña».

Sin embargo, el personal de O Areeiro advierte de la necesidad de «prestar especial atención a cualquier síntoma de botritis dada la previsión de precipitaciones, especialmente si las orugas de polilla, las avispas asiáticas y las aves aumentan su alimentación, ya que los posibles daños a las uvas causados ​​por su actividad podrían dar paso al patógeno».

En este sentido, los técnicos señalan que en viñedos donde aún no se va a realizar la vendimia porque las uvas no están maduras o son de una variedad más tardía, se pueden utilizar productos naturales como medida preventiva.

Por otro lado, en el boletín fitopatológico se explica que en algunas fincas se siguen observando síntomas recientes de acariosis, «que tras muchos años ha causado daños bastante generalizados en esta campaña».

«Además, se han vuelto a observar síntomas de patologías de la madera en plantas nuevas y, en todas las afectadas, se ha perdido un buen número de racimos que no solo estaban completamente sanos, sino que también eran de buen tamaño», añade el informe técnico.

Por ello, recuerdan a los viticultores que es aconsejable eliminar las plantas y los brazos muertos lo antes posible para que no contaminen el resto.

La alerta fitosanitaria incluye también observaciones sobre la captura de un adulto de Halyomopha halys o «chinche del castaño», que puede alimentarse de una gran variedad de especies vegetales y causar graves impactos, y de varios adultos de Cydalima perspectalis, la mariposa del boj.