El Monte Castrove acoge la Rapa das Bestas

La Rapa das Bestas en Curro de San Ramón, en el Monte Castrove en la parte de A Escusa, celebran hoy su última jornada festiva. A las 12.00 horas se realizará la Baixada dos Cabalos y a las 13.00 horas será la misa solemne. A las cinco de la tarde será el momento de la Rapa y el evento finalizará con un sorteo tradicional y la suelta de caballos para el monte.