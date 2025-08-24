El Monte Castrove acoge la Rapa das Bestas
La Rapa das Bestas en Curro de San Ramón, en el Monte Castrove en la parte de A Escusa, celebran hoy su última jornada festiva. A las 12.00 horas se realizará la Baixada dos Cabalos y a las 13.00 horas será la misa solemne. A las cinco de la tarde será el momento de la Rapa y el evento finalizará con un sorteo tradicional y la suelta de caballos para el monte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Aumentan la prisión para el conductor del accidente mortal del Porsche de Meis
- Cinco heridos, uno de carácter grave, tras chocar un autobús y una grúa en Meis
- Sorprendidos en bici eléctrica por la playa de A Lanzada
- ¿Quién quiere vender berberecho, mejillón, navaja, pulpo, choco o arroz en la Festa do Marisco?
- La vendimia es cuestión de días
- La antigua Opel de Carril, a punto de ser entregada a los bateeiros de Opmega
- David Bustamante llenará A Xunqueira con música y voz