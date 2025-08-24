A Illa dedica una semana al deporte con exhibiciones de sus clubs

A Illa comienza hoy con las actividades de la XVII Festa do Deporte, un evento en el que los clubs del municipio toman protagonismo y muestran su deporte para captar a los más pequeños y que se sumen a la práctica del mismo. La fiesta comenzará hoy con un festival de ajedrez que se va a celebrar en la plaza del Concello a partir de las 10.00 horas. Por la tarde, a partir de las 21.00 horas, la actividad se trasladará a la plaza do Regueiro, donde tendrá lugar una exhibición de gimnasia rítmica.

Mañana será el fútbol el que adquiera protagonismo en el Campo da Bouza a partir de las 19.00 horas, donde los técnicos del Céltiga llevarán la voz cantante. El martes, la actividad regresará a la plaza do Regueiro a partir de las 20.00 horas. Allí ya se encuentran instaladas dos canastas y se contará con la presencia de representantes del Dorna.

El piragüismo será el protagonista el miércoles, con una actividad en la playa de A Canteira a partir de las 16.30 horas, muy cerca de la sede del Piragüismo Illa de Arousa. En ese mismo lugar, pero el jueves, será el turno de aprender a navegar en dorna a vela. La propuesta de la Escola de Navegación Tradicional comenzará a las 17.00 horas.

El próximo sábado será el día grande de la Festa, una jornada que se iniciará con una marcha ciclista a las 11.00 horas, que transitará por las principales calles del municipio y por parajes como O Bao o Carreirón, y culminará con la celebración de la Gala do Deporte, donde se volverá a premiar el trabajo de los clubes y a alguna figura que haya brillado a lo largo de esta temporada.