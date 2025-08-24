Herida grave tras tropezar en el paseo de Pedras Negras

Una mujer de mediana edad resultó herida grave este domingo al mediodía tras sufrir una caída en el paseo de madera de Pedras Negras, en O Grove.

Presuntamente, estaba dando un paseo por este conocido paraje de la costa de San Vicente cuando tropezó con un tablón de madera levantado, precipitándose al suelo.

Sin tiempo a protegerse con las manos, impactó contra la pasarela con la cara y la sien, y quedó inconsciente.

Los servicios de emergencias atienden a la mujer herida. / Alfonso Loño

El accidente se produjo poco antes de las 12.30 horas a la altura de una pequeña cala conocida como de O Farruco, cerca del restaurante El Pirata.

Fue atendida inicialmente por un bombero que estaba fuera de servicio y que se encontraba por la zona, así como por un socorrista. Más tarde, llegaron los servicios de emergencias locales y del 061.

Aterriza el helicóptero

Una ambulancia recogió a un médico en el servicio de urgencias del centro de salud de O Grove, mientras Policía Local y Emerxencias desalojaban los bañistas que había en ese momento en la playa de O Farruco para que pudiese aterrizar allí el helicóptero medicalizado del 061.

La herida fue trasladada finalmente en esta aeronave hasta un hospital de Vigo. Fuentes de emergencias indican que hasta el momento del traslado no había recuperado la consciencia, si bien en ningún momento perdió las constantes vitales.

Son habituales las quejas por el estado de mantenimiento de la pasarela de madera

Las mismas fuentes indican que tiene entre 40 y 50 años, y que no es vecina de O Grove, aunque no precisaron la localidad de la que procedía.

El paseo de madera de Pedras Negras es muy transitado durante todo el año, pero sobre todo en verano.

Une el puerto deportivo con la batería militar de San Vicente, y atraviesa mediante una pasarela de madera un paraje natural salpicado de playas y pinares.

Sin embargo, son habituales las quejas por el estado de mantenimiento de la infraestructura, pues hay algunas zonas con los tablones sueltos, rotos o levantados. De hecho, las caídas no son infrecuentes.