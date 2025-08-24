El Festaclown pone la guinda a una semana de magia, humor y música
El último día de actividad del Festaclown se cerró por todo lo alto. Hasta cuatro espectáculos se fueron desarrollando a lo largo del día en diferentes escenarios. Con «Contos arredor da terra», de la actriz y narradora Alba de Vales, empezó la mañana en el parque Miguel Hernández proponiendo un encuentro íntimo con la memoria colectiva.
En Ravella tuvo lugar el espectáculo de clown, circo, malabares y mucho humor de la mano de Dani Blanco interpretando al payaso Rogelio. Ya por la tarde en Praza de Galicia, la compañía argentina Cía A Tope pidió silencio sepulcral durante «Shhhh!», y con los personajes Lilah y Pirucho comunícandose a través de acrobacias y pantomimas. El colofón fue en la Praza da II República con el Mago Teto y su «GaleRock & Magic» en un recorrido al repertorio musica gallego aderezado con juegos, magia y mucha retranca.
