Dornas e memoria na Regata do Bao
A Illa viviu onte unha nova edición da histórica Regata do Bao, unha das probas máis singulares da navegación tradicional galega. A cita, organizada pola Asociación Cultural Dorna, reuniu 25 embarcacións e estivo marcada polo homenaxe ao carpinteiro de ribeira Monchito do Cabodeiro.
A praia da Canteira de A Illa volveu ser onte escenario dunha das citas máis singulares da cultura mariñeira galega: a Regata do Bao, que celebrou a súa 36ª edición da man da Escola de Navegación Tradicional da Asociación Cultural Dorna. Un total de 25 embarcacións tradicionais procedentes de O Grove, Cambados, A Illa, Vigo ou Ribeira déronse cita nunha tarde de vento frouxo, pero cargada de simbolismo e emoción.
Se algo distingue a Regata do Bao doutras competicións é o seu carácter único: as dornas saen de terra, empuxadas polos mariñeiros, e sen estar aparelladas. Cada tripulación leva a vela na man e, ao sinal de saída, debe aparellar o barco a toda velocidade antes de comezar o percorrido. A destreza e rapidez neste proceso convértese nun factor decisivo para o resultado final.
Este ano, e debido á previsión de pouco vento e ao aviso da presenza de orcas na ría, a organización decidiu acurtar o percorrido, o que non restou espectacularidade á proba. A saída tivo lugar arredor das 17.15 horas e pouco antes das 19.00 xa estaban todas as embarcacións na liña de chegada.
A edición deste ano estivo marcada polo homenaxe a Monchito do Cabodeiro, recoñecido carpinteiro de Ribeira falecido este ano, ao que se lle atribúe a construción de máis de 360 dornas ao longo da súa vida. O tributo sentiuse tanto en terra coma no mar, coas tripulacións formando sobre a auga mentres soaba a gaita nun momento cheo de emoción.
«Monchito representa o espírito da carpintería de ribeira, a tradición de facer barcos que son parte da nosa cultura mariñeira», comentaba Héctor Suárez dende a organización. A música tradicional, unida ao propio ruído das velas e da madeira no mar, serviu de perfecto acompañamento a unha homenaxe que puxo en valor o legado do artesán.
En canto á competición, a vitoria foi para A Pereka, tripulada por Dorado e Chica, que lograron impoñerse cunha saída rápida e unha montaxe impecable da vela. No podio acompañáronos a Nécora, en segunda posición, e Fuxe, que completou o trío de cabeza.
Máis aló do resultado deportivo, a xornada converteuse nunha auténtica festa da cultura mariñeira, onde tradición, memoria e deporte se deron a man. A Regata do Bao volveu demostrar por que é unha das probas máis queridas do calendario da navegación tradicional en Galicia.
