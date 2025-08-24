Cuatro incendios ponen en alerta a vecinos de Dena, Sisán y Vilanova

Durante las últimas 48 horas se declararon hasta cuatro incendios forestales en O Salnés, concretamente en Dena (Meaño), Sisán (Ribadumia), y Deiro y San Roque do Monte (Vilanova). En todos los casos, los fuegos empezaron pasada la media tarde y fueron sofocados con prontitud.

Los dos incendios declarados en Vilanova obligaron a movilizar a los Bomberos de los parques de Vilagarcía y Ribadumia, puesto que las llamas se aproximaron a unas viviendas y galpones. Esta circunstancia puso en alerta a los vecinos, que no dudaron en tratar de contener ellos mismos las llamas con cubos y mangueras.

El incendio de Meaño, por su parte, tuvo la particularidad de que se produjo en una zona donde ya había ardido hace apenas 20 días. Se originó en O Castro (Dena), el viernes por la tarde, y fue rápidamente atajado, por lo que los daños fueron mínimos, pero el incidente causó mucha preocupación porque Meaño está siendo este verano uno de los municipios de O Salnés con mayor superficie forestal quemada. Los incendios han dañado más de cien hectáreas de terreno, al declararse al menos tres fuegos en puntos de las parroquias de Dena y Xil. El incendio más grave prendió a finales de julio, y arrasó 82 hectáreas, avivado por los fuertes vientos del norte que soplaban esos días.

En lo que respecta al incendio del viernes, empezó sobre las 20.30 horas en el entorno de O Castro (Dena), y los primeros indicios apuntan a que fue provocado.

Ribadumia y Vilanova

A media tarde de ayer se declararon hasta tres incendios a media tarde, concretamente en Sisán (Ribadumia), donde ardieron unos 1.500 metros cuadrados de terreno, y en dos puntos de la parroquia vilanovesa de San Miguel de Deiro. Estos fuegos causaron alarma en el vecindario, al aproximarse a algunas viviendas, pero pudieron ser controlados con relativa prontitud ya que afectaron sobre todo a terrenos de monte raso. Eso sí, las llamas se propagaron con velocidad al estar el terreno muy seco y ser avivadas por el viento.

Precisamente, el viento del sur llevó gran parte del humo de estos dos incendios hacia el norte, por lo que el olor era muy intenso en Vilagarcía pasadas las siete de la tarde. Estos incendios obligaron a movilizar también a los medios de la Xunta, así como a la Guardia Civil, y a equipos y cuadrillas de emergencias y extinción de localidades como Cambados, Sanxenxo o Vilanova.