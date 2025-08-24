Contenedores a rebosar y bolsas por el suelo en Cambados
Vecinos de la Rúa Rego instan al Concello a reponer los depósitos de la calle Infantas
REDACCIÓN
Cambados
Vecinos de la Rúa Rego, en Cambados, se quejan de la falta de limpieza de los contenedores de la basura existentes en su calle, desde que se retiraron los de Infantas. Sostienen que, desde hace meses, los bidones de la Rúa Rego aparecen a rebosar, con grandes bolsas de desperdicios por el suelo y con manchas de grasa en el pavimento. Por ello, instan al Concello a colocar los contenedores de nuevo en Infantas, que es donde se produce el mayor volumen de residuos.
