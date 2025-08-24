El Concello insta a la Xunta a reparar de manera urgente la pasarela de madera de O Rial

La Xunta de Goberno Local de Vilagarcía ha aprobado por unanimidad instar a la Consellería de Infraestruturas a que acometa de manera inmediata la reparación de la pasarela de madera situada en la PO-549, a la altura de la conocida rotonda de O Rial. El mal estado de la misma, que forma parte de la senda peatonal que conecta con la avenida de Cambados, se ha convertido en motivo de preocupación vecinal además de un riesgo lesivo.

El origen de esta decisión se encuentra en un informe técnico municipal del pasado 5 de agosto que describe con detalle los desperfectos de la pasarela. El documento apunta la existencia de tableros levantados, zonas con maderas parcialmente destrozadas y tramos que han perdido estabilidad, lo que provoca irregularidades en el tránsito y aumenta la posibilidad de tropiezos o caídas.

El informe añade que esta infraestructura no fue incluida en el proyecto de mejora de aceras que la Consellería ejecutó hace unos meses en la misma carretera, en la zona próxima a la rotonda. Entonces, la Xunta defendió, apuntan desde Ravella, que la pasarela se encontraba en buen estado y que únicamente precisaba «una pequeña reparación puntual del zahorra lavada por la lluvia».

La pasarela permite la protección de los peatones en una zona de alta densidad de tráfico. / Iñaki Abella

El concelleiro de Obras, José María González, insiste en que la reparación debe ser inmediata. «Estamos hablando de un riesgo real para los peatones. Es fácil tropezar o incluso hacerse daño en una caída. Además, no es de recibo que una de las principales entradas a Vilagarcía presente una imagen de abandono. La pasarela es una carta de presentación para quienes nos visitan», declaró.

El edil subraya que la pasarela del Rial no solo cumple una función práctica, sino también simbólica. «Hablamos de una zona de paso continuo, utilizada tanto por vecinos como por visitantes. Mantenerla en buen estado debería ser una prioridad básica».

La presión vecinal se suma ahora a la institucional, y el Concello confía en que la Consellería atienda esta demanda «con la mayor celeridad posible». La propuesta aprobada por la Xunta de Goberno Local será remitida de forma inmediata a Infraestruturas para que valore los desperfectos y planifique la reparación.

El gobierno local considera que la actuación no debería demorarse más, ya que se trata de una obra sencilla en comparación con otras actuaciones de mayor envergadura que acomete la Xunta.