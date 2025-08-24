La Festa da Anguía e Mostra da Caña do País empieza su semana fuerte de programación. Tras el concurso «Anguía Chef» y el pistoletazo de salida de la ruta «Tapa a Anguía», que continúa contabilizando votos durante la jornada de hoy, restan todavía dos demostraciones de cocina en directo y más actividades.

Esta tarde se llevará a cabo el showcooking «Moito máis que caña» y el último, «Universo Anguía», lo protagonizará el chef Álex Iglesias el próximo martes.

Además, hacia el final de la semana se realizarán las catas para decidir el ganador del Concurso da Caña, para el cual aún están abiertas las plazas hasta el martes.

Para este certamen, el Concello de Valga repartirá 1.100 euros en premios: 500 para la caña blanca, mientras que la tostada y la de hierbas recibirán 300.