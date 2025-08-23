Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre dan un concierto en Ponte Dena

Hoy sábado, la Praza de Ponte-Dena, a pie de la carretera PO- 550, acoge el concierto de Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre. Será a las 22.00 horas, con entrada libre y forma parte de la programación estival del Concello de Meaño. Esta actuación llega financiada por la Diputación de Pontevedra.

Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre ya estuvieron en agosto de 2021 en la Praza do Concello en Meaño, con los protocolos covid aún latentes entonces, como eran la distancia interpersonal y el uso obligatorio de mascarilla.

Mañana regresa el músico coruñés al municipio de Meaño acompañado por cantareiras, percusionistas, acordeón y zanfona, y está llamado de nuevo a deleitar al público por calidad, sonoridad y sentimiento de la música tradicional.

Los ayuntamientos prosiguen así su programación de ocio y cultural del periodo estival.