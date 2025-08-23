Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre dan un concierto en Ponte Dena
Hoy sábado, la Praza de Ponte-Dena, a pie de la carretera PO- 550, acoge el concierto de Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre. Será a las 22.00 horas, con entrada libre y forma parte de la programación estival del Concello de Meaño. Esta actuación llega financiada por la Diputación de Pontevedra.
Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre ya estuvieron en agosto de 2021 en la Praza do Concello en Meaño, con los protocolos covid aún latentes entonces, como eran la distancia interpersonal y el uso obligatorio de mascarilla.
Mañana regresa el músico coruñés al municipio de Meaño acompañado por cantareiras, percusionistas, acordeón y zanfona, y está llamado de nuevo a deleitar al público por calidad, sonoridad y sentimiento de la música tradicional.
Los ayuntamientos prosiguen así su programación de ocio y cultural del periodo estival.
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Aumentan la prisión para el conductor del accidente mortal del Porsche de Meis
- El control de A Toxa está en juego
- Cinco heridos, uno de carácter grave, tras chocar un autobús y una grúa en Meis
- La vendimia es cuestión de días
- Sorprendidos en bici eléctrica por la playa de A Lanzada
- La antigua Opel de Carril, a punto de ser entregada a los bateeiros de Opmega
- ¿Quién quiere vender berberecho, mejillón, navaja, pulpo, choco o arroz en la Festa do Marisco?