Los vinos de Rías Baixas sacan pecho de su calidad

Más de treinta cofradías y sobre 150 cofrades participan desde ayer en la XIX edición del Gran Capítulo dos Viños Rías Baixas, una actividad que tiene como principal objetivo promocionar los vinos que se elaboran en la zona contando como principales veedores a los integrantes de otras cofradías similares que existen por la península. La mayor parte de los cofrades participaron ya ayer en la propuesta diseñada por la organización, que contemplaba la celebración de una visita a los molinos de Batán de Ribadumia, en la que pudieron descubrir como era la molienda del Maíz, y en una visita a la bodega Lagar de Pintos, también en Ribadumia. Allí fue donde se celebró la recepción de las cofradías y una cena de confraternización.

Para hoy está previsto el desfile de Cofradías ante el Concello de Ribadumia, un evento que incluye una recepción oficial por parte de la corporación y foto de familia. Tras este acto, la comitiva se trasladará al Auditorio municipal para proceder al nombramiento de los nuevos cofrades, personas que se han distinguido por la defensa y promoción de los vinos de Rías Baixas. Este año, los elegidos son Juan Arosa Rodiño, empresario y viticultor de Meis; Antonio Reguera Repiso, empresario y comerciante de Pontevedra; José Basilio Castro Pintos, propietario de la bodega Lagar de Pintos; Eladio Piñeiro Charlín, fundador de Mar de Frades y bodeguero y viticultor; Sonia Otero, presidenta del Consello Regulador de las IXP Augardentes de Galicia; y Jorge Vila, cofundados del Instituto Galego do Viño. El almuerzo se celebrará en la Carballeira de Ribadumia. La jornada concluirá con la presencia de los cofrades en el Combate Naval de Vilagarcía.

Un momento de la visita a los molinos de Batán. / Pedro Mina

Meis adquirirá protagonismo mañana, con la celebración d euna visita guiada al monasterio de Armenteira y posterior subida al campo de golf de Monte Castrove para disfrutar de las vistas de la ría de Arousa y de O Salnés. Por último, el almuerzo se celebrará en el pazo Torre de Quintáns de Meis.