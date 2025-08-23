Valga licita por 61.490 euros la mejora de la carretera que une O Forno y A Torre
El Concello cuenta con colaboración económica de Medio Rural
El Concello de Valga acaba de licitar el proyecto de mejora de un camino municipal entre los lugares de O Forno y A Torre, en Cordeiro, con el fin de revertir su estado de deterioro. En total, se invertirán 61.490 euros y cuenta con colaboración económica de la Consellería de Medio Rural, a través de la Agencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y del Plan Camina, un programa de ayudas dirigido a ampliar, acondicionar y conservar la red de caminos municipales.
Fuentes municipales detallaron que las actuaciones consisten en la limpieza y preparación del terreno, incluyendo desbroces; la pavimentación de 350 metros de camino con base de grava y firme de aglomerando en caliente; la reposición de tuberías de saneamiento y abastecimiento de aguas; trabajos de drenaje y pintado de la señalización horizontal.
Esta actuación «busca mejorar las condiciones de vida de los residentes en la zona dotándolos de una carretera por la que puedan circular en condiciones de seguridad. Darle un impulso a las condiciones de vida en las aldeas mediante actuaciones de mejora y mantenimiento de las infraestructuras». El plazo de presentación de ofertas acaba el día 2.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Aumentan la prisión para el conductor del accidente mortal del Porsche de Meis
- El control de A Toxa está en juego
- Cinco heridos, uno de carácter grave, tras chocar un autobús y una grúa en Meis
- La vendimia es cuestión de días
- Sorprendidos en bici eléctrica por la playa de A Lanzada
- La antigua Opel de Carril, a punto de ser entregada a los bateeiros de Opmega
- ¿Quién quiere vender berberecho, mejillón, navaja, pulpo, choco o arroz en la Festa do Marisco?