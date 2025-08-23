La situación de abandono de las Galerías Gallego se agrava a la espera de una solución que no llega

El miedo, la incomodidad y la frustración se ha apoderado de vecinos y comerciantes de las Galerías Gallego de Vilagarcía. Desde hace años, los pasillos arrastran problemas de inseguridad e insalubridad, pero en los últimos meses la situación se ha recrudecido hasta hacerse insoportable. A la falta de soluciones concretas se suma un deterioro creciente que amenaza la convivencia diaria en un espacio diseñado para ser un lugar de paso y de dinamismo comercial.

Cada vez son más las personas que utilizan los pasillos de las galerías como lugar para dormir, acumulando colchones, cartones y objetos personales. El hedor, especialmente en algunos tramos, resulta insoportable. «No podemos seguir trabajando en estas condiciones», asegura Amelia Gómez, presidenta de la asociación de comerciantes del espacio.

En el día de ayer el aspecto que presentaba el pasillo central era dantesco. Las fiestas de San Roque han tenido un efecto multiplicador en el número de personas que allí pernoctan. Un situación que adquiere más gravedad por las dependencias y toxicomanías de muchas de ellas. «Aquí se pinchan, consumen drogas, esconden sustancias en los contadores de agua o en los falsos techos… Es constante. Además, hacen sus necesidades en los rincones, con lo que el problema de higiene es tremendo», apunta la presidenta.

Los colchones y el mal olor está causando una gran impotencia a vecinos y comerciantes. | P. Mina

El panorama se complica los fines de semana, cuando las galerías se convierten en escenario de botellones y fiestas improvisadas. «El lunes llegamos y nos encontramos con todo lleno de basura, restos de alcohol y suciedad. Nadie merece tener la puerta de su negocio así», denuncia otro comerciante, que prefiere no dar su nombre. La consecuencia es un efecto disuasorio que ahuyenta a potenciales clientes y refuerza la sensación de decadencia.

Los comerciantes insisten en que la situación lleva meses denunciada sin que se adopten medidas contundentes. «Estamos cansados de esperar», recalca Gómez. «Cada semana que pasa el problema se agrava y nos sentimos más desprotegidos». Esa falta de respuestas concretas alimenta la frustración de quienes apostaron por mantener abiertos sus negocios en un espacio que, con los cuidados adecuados, podría volver a ser un referente en la vida comercial y social de la ciudad.

La presidenta de los comerciantes recuerda que ya se han mantenido contactos con el Concello, aunque la gestión es compleja por la titularidad del espacio: «Las galerías son privadas, pero de uso público. No podemos estar nosotros recogiendo y limpiando todos los días. Todos me están llamando para poner una solución», asegura. Según explica, el gobierno local le pidió una solicitud formal: «Me dijeron que hiciera una petición en el Concello y presentaré un escrito para ver si conseguimos un convenio de colaboración para la limpieza».

La instalación de cámaras de videovigilancia es otra de las propuestas planteadas, aunque genera dudas por el riesgo de que los dispositivos sean vandalizados. En paralelo, el colectivo espera que el Concello materialice el ansiado convenio de limpieza para intensificar el mantenimiento y mejorar las condiciones de salubridad.