El servicio de autobuses genera quejas entre los usuarios por su irregularidad

Crece la indignación entre usuarios de los autobuses urbanos en Vilagarcía debido a lo que entienden como un servicio que no está siendo riguroso con los horarios y paradas, especialmente en zonas de la periferia.

Así se expresa Emma Blanco al respecto de la situación. «Soy usuaria del autobús en Bamio, pero a veces ni llegan a la hora que tienen que llegar y muchas veces ni siquiera pasan», apunta.

Reconoce que se puso en contacto con la compañía, pero no obtuvo una respuesta convincente. «No sabemos si hay falta de autobuses o qué, pero la verdad es que estamos muy disconformes con el cumplimiento de todo lo que lleva un transporte que no tiene a sus habituales contentos».

En la misma línea se expresa Aldo de Palacio en referencia al paso de los autobuses por el Hospital do Salnés, donde lleva trabajando desde noviembre del pasado año. Expresa a este respecto que «todos los días está marcado el paso de un autobús a las 15.30 y la gran mayoría de las veces he tenido que volver andando a Vilagarcía cansado de esperar. Alguna vez pasó por delante de mí y ni paró. No entiendo nada», señala.

Reconoce que «no tengo ningún problema a primera hora de la mañana para venir a trabajar desde la estación de autobuses, pero la vuelta es inconcebible. Cada día es una aventura a ver si tengo la suerte de que pase el autobús y suele ser que no casi siempre».