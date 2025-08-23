Ravella saca pecho de su compromiso con la tradición gallega

Las fiestas de San Roque han dado protagonismo constante a la cultura tradicional gallega, especialmente en el apartado de la música. Ayer, Día Internacional del Folclore, Ravella mostró su compromiso con la situación: «Esta noche actúa Mondra, uno de los mayores exponentes de la nueva forma de hacer música en Galicia», comentaron sobre la actuación del cantante coruñés.

Además, recordaron que hace apenas una semana el auditorio acogió a otro innovador de la tradición musical gallega, el carrilexo Cristian Silva. Hoy San Roque cerrará su programa con las Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa y el grupo Nós.

Durante estas semana de fiesta hubo hasta quince pasacalles tradicionales, «a los que hay que añadir los tres incluidos en la Festa da Ameixa de Carril», destacan. Han participado hasta doce grupos distintos de diferentes parroquias de Vilagarcía.

«La prueba más evidente de esa apuesta por lo tradicional es la romería urbana Folk no Alobre» aseguran. Organizada junto a la asociación Pés de Barro tendrá lugar el próximo domingo.

La cita contará con las pandereteras Pésdebarro, Os Demos da Petaca, Abril, Malvela, Davide Salvado y Fransy González. Además, se llevará a cabo un ritual de las Penas de Alobre, una sesión vermú con las Armadanzas Montse Rivera y Mercedes Pleito, y un taller de iniciación al baile tradicional.