El Puerto de Vilagarcía es el único gallego que gana tráficos

El Puerto de Vilagarcía ha cruzado el ecuador del año con un incremento del cinco por ciento en tráficos con respecto al mismo periodo de 2024. Así lo reflejan las estadísticas publicadas ayer en el portal de Puertos del Estado, según el cual entre enero y julio de este año se movieron en la rada arousana 894.000 toneladas de mercancías de distintas índoles, frente a las 850.000 del mismo periodo de 2024. De este modo, porcentualmente, el Puerto de Vilagarcía es el que mejor está llevando este ejercicio, puesto que todos los demás de interés general de la comunidad autónoma pierden tráficos con respecto a 2024.

El Puerto de Vigo ha perdido un 0,7 por ciento de tráficos; el descenso en Marín fue más acusado, del 6,1 por ciento; la pérdida en la rada de Ferrol rozó el 2 por ciento, y en A Coruña llegó al 10,7 por ciento. En el conjunto de España, se movieron 324 millones de toneladas en los siete primeros meses de este año, lo que supone un 2,3 por ciento menos que en 2024. De este modo, el Puerto de Vilagarcía es uno de los que mejor está sobrellevando la convulsa situación política y económica internacional actual.

El incremento de Vilagarcía se debe en gran medida al tráfico de graneles líquidos, categoría en la que se encuadran por ejemplo los aceites para consumo humano. En lo que va de 2025, se movieron 200.000 toneladas, un 14 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. En cambio, se descargaron menos graneles sólidos en Vilagarcía: concretamente, 216.000 toneladas, lo que supone un descenso del 5 por ciento.

En cuanto a mercancía general, la estadística publicada por Puertos del Estado señala que se han movido 473.000 toneladas, lo que significa un incremento interanual del 7,4 por ciento. De esta mercancía general, en torno a un cuarto de la misma se movió en contenedores (169.000 toneladas), un 4,2 por ciento más que en 2024.

En cuanto al tráfico ro-ro, en lo que va de ejercicio se han movido 58.000 toneladas; se trata de una modalidad que se estrenó esta primavera en el puerto arousano, con una ruta a Países Bajos. Asimismo, han aumentado un 15 por ciento las importaciones de graneles líquidos y un 10 por ciento las de mercancía general, mientras que las exportaciones de mercancía general han crecido un cinco por ciento en estos primeros siete meses del año.

La media estatal

A nivel del Estado, los puertos de interés general movieron 323.853.685 toneladas hasta julio de 2025, lo que supone un descenso del 2,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos provisionales.

«Estos datos reflejan el contexto de estancamiento del comercio mundial, por la incertidumbre e inestabilidad geopolítica y económica global», apuntan en un comunicado desde el Ministerio de Transportes.