El PP de O Grove lanza varias medidas tras los incendios del mes de julio

El Partido Popular de O Grove presentará en el próximo pleno municipal una moción en la que reclama «la puesta en marcha de un plan piloto de prevención de incendios y gestión forestal sostenible», después de los incendios registrados durante el pasado mes de julio.

Fueron tres especialmente preocupantes: el de A Bodeira, donde ardieron más de 5.000 metros cuadrados de monte, el del monte da Serpe y el del monte da Vila, en pleno casco urbano, ardiendo a escasos metros de un instituto y un depósito de propano, «que pudo haber causado una tragedia», afirman.

Los populares consideran que «estos incidentes demuestran la urgencia de reforzar la prevención» y denuncian «la inacción del Concello».

Señalan «la falta de gestión en la limpieza de las fincas abandonadas, pese a la ordenanza que obliga a los propietarios a mantenerlas totalmente despejadas para evitar estos sucesos».

Para dar solución a esta problemática lo que proponen es: «la creación de una mesa de coordinación local con comunidades de montes y asociaciones y la ejecución subsidiaria de la limpieza de parcelas abandonadas, pasando más tarde los costes correspondientes a sus respectivos propietarios. Además, de la puesta en marcha de un plan piloto junto a la Consellería do Medio Rural y Seaga.

La formación que lidera Pabo Leiva también propone la recuperación de las rutas forestales y la realización de campañas de concienciación para evitar en mayor medida este tipo de problemas que tanto lastran al municipio. Subrayan que «lo que está en juego es la seguridad vecinal y la protección del territorio».