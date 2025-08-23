La Policía Nacional detiene a un hombre por trapicheo
Los agentes intervinieron una docena de bolsitas con dosis de heroína y cocaína
REDACCIÓN
Vilagarcía
Agentes de la Policía Nacional de Vilagarcía detuvieron el jueves a un hombre por un presunto delito de tráfico de drogas. Los agentes encargados de la investigación sorprendieron al investigado, que supuestamente se dedica a la venta de estupefacientes por encargo, «tras efectuar una de estas ventas en un lugar muy concurrido de la localidad, aprovechando las fiestas estivales para tratar de ocultar su acción entre el gentío», señalan desde la Policía Nacional.
En el momento de su detención le fueron intervenidos un total de catorce envoltorios dispuestos para su venta con cocaína y heroína, además de 144 euros fraccionados, supuesta ganancia de la droga ya vendida.
