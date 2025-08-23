Las orcas cercan las Rías Baixas

Las orcas han regresado a las Rías Baixas. Así ha quedado patente con las apariciones e interacciones de los últimos días en el entorno de la ría de Vigo, y así se reafirmaba esta mañana, con la localización de tres importantes grupos, uno a la altura de Faro Corrubedo, otro entre Sálvora y A Illa de Arousa, y el tercero cerca de Os Esqueiros, al Norte de la Península de O Grove.

A pesar de las advertencias lanzadas por radio desde Salvamento Marítimo, algunos barcos de recreo se acercaron en exceso, y hay al menos un catamarán que perdió el timón después de que uno de los animales interactuara con este elemento como si fuera un juguete.

Dentro de Arousa

En Arousa se dejaron ver desde las nueve de la mañana, primero en el entorno de Aguiño y Castiñeiras, en el Concello de Ribeira, y después desplazándose, durante horas, por el interior de la ría, sobre todo en los alrededores de Rúa, Noro y otras islas y afloramientos rocosos del archipiélago de Sálvora.

Fueron localizadas y «disfrutadas» por la tripulación del barco «Chasula», el pesquero acondicionado como aula de naturaleza flotante que patronea Isidro Mariño y realiza expediciones casi diarias dentro y fuera de la ría.

Las orcas embisten contra varios veleros en la ría de Vigo y deja a uno sin timón / FdV

Esta vez los viajeros, algunos llegados de otros países europeos, disfrutaban de una jornada de avistamiento de aves marinas cuando se toparon con las orcas bajo la quilla.

«Limpiaron el casco del ‘Chasula’, pero no atacaron el timón; fue una imagen que jamás olvidaremos y nos emocionó a todos», relataba y presumía propio Isidro Mariño, sabedor de la trascendencia de este avistamiento y, sobre todo, del enorme «regalo para la vista y los sentidos» que supo haberlas tenido tan cerca.

«Tenemos la piel de gallina»

«Estamos emocionados», «tenemos la piel de gallina», «es un momento histórico» o «jamás tuvimos en Galicia la oportunidad de verlas tan de cerca para poder admirarlas y estudiarlas», eran algunas de las exclamaciones que se escuchaban entre los tripulantes del «Chasula», que trataban de inmortalizar el momento con sus cámaras fotográficas y teléfonos móviles mientras bajo el casco pasaban varios ejemplares, alguno de cinco metros de largo.

Orcas fotografiadas desde el barco pesquero rehabilitado "Chasula" en aguas de la ría de Arousa. El 20 de agosto de 2023 a la altura de Rúa, Sálvora y la costa de Castiñeiras y Aguiño, en el Concello de Ribeira. / Colón de Cangas / Chasula Birds

Esas sensaciones y esa ilusión se repetían a bordo del barco de investigación del Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI), que acudió ala zona y estudió a los cetáceos desde las nueve y media de la mañana.

Capitaneado por el doctor en Ecología y director del centro, Bruno Díaz López, el barco pudo seguir de cerca a las orcas, manteniendo una distancia prudencial para no asustarlas.

La tripulación a bordo del "Chasula" observando orcas, esta mañana. / FdV

«Es algo impresionante que nos permitirá conocer más sobre el comportamiento y ecología de estos animales», relataba el propio Bruno Díaz mientras observaba las orcas.

Animales que, siguiendo a sus presas, han regresado a Galicia y han vuelto a adentrarse en la ría de Arousa como ya hicieron en los dos últimos veranos, precisamente por estas mismas fechas.

R. M.

Lo cierto es que esta presencia de las orcas en aguas gallegas y sus rías se está convirtiendo en algo habitual, de ahí al aumento de las interacciones entre estos mamíferos marinos y diversas embarcaciones.

Una creciente presencia de las orcas qué coincide con el regreso de otras muchas especies de cetáceos, como la ballena azul, la jorobada, los rorcuales comunes, los aliblancos y tantos otros «gigantes marinos» que poco a poco recuperan una zona que antiguamente poblaban, hasta que la caza ballenera los alejó de la plataforma continental gallega.

Ni que decir tiene que el avistamiento de las orcas en Arousa, y el hecho de que se hayan acostumbrado a realizar la ruta atlántica desde el Sur de España para regresar a estas aguas, reviste un gran interés científico.

Vídeo: BDRI / Foto: CEMMA

Al igual que despierta máxima expectación entre el conjunto de la ciudadanía el hecho de poder avistarlas y seguirlas de cerca, siempre evitando molestarlas.

Las mismas fechas

Resulta muy llamativo el hecho de que las orcas regrese a la ría en las mismas fechas. El 20 de agosto de 2023, por ejemplo, FARO DE VIGO anunciaba que habían sido vistas en Arousa, y explicaba ya que esto constituye un cambio de comportamiento sin precedentes, ya que hasta entonces solo se habían dejado ver lejos de la costa de las Rías Baixas, con motivo de sus habituales desplazamientos entre el Sur y el Norte de la Península Ibérica.

Manuel Méndez

Aquel día de agosto de 2023 Salvamento Marítimo Fisterra, con base en Monte Enxa (Porto do Son) alertaba por radio a la flota profesional y de recreo sobre el avistamiento de las orcas «cerca de la isla de Sálvora», cuando eran las 10.30, hora local.

En agosto y septiembre de 2024 las orcas también se convirtieron en protagonistas absolutas en las Rías Baixas, después de interactuar con diferentes barcos y dejarse ver a la altura de las islas Cíes, Ons, Sálvora, Corrubedo, Muros y dentro de la ría de Arousa.

Destacó el avistamiento del 2 de septiembre, cuando fueron estudiados por el BDRI ocho ejemplares «nadando al lado de nuestra embarcación», confirmaba Bruno Díaz.

Miembros del BDRI estudiando a las orcas, esta mañana. / BDRI

Inicialmente fueron vistas entre San Vicente de O Grove y Sálvora, para merodear después a la altura de la costa de Castiñeiras (Ribeira) y trazar casi el mismo recorrido que hicieron las de vistas en 2023.Y el mismo que realizaron las orcas aparecidas esta mañana.

Hay que recordar que hace un par de días Salvamento Marítimo recibía de nuevo una alerta por interacción de varias orcas, esta vez con un velero de bandera alemana que navegaba al Norte de las Cíes.

Como ya se explicó en FARO, el velero perdió el timón, tras demasiadas embestidas de estos grandes mamíferos que provocaron que el barco quedara sin gobierno.

Aquellos cetáceos pasaron muy próximos a las rocas, siendo visibles desde la Costa da Vela (Cabo Home), en Cangas. Y quienes pudieron verlas afirmaron que estaban muy activas.