Once locales de A Illa participarán en O Mar en Tapas en septiembre

O Mar en Tapas, la propuesta de la Organización de Produtores de A Illa (OPP-20) para promocionar y dar a conocer los productos que pasan por la lonja que gestiona regresará en el mes de septiembre y lo hará dando protagonismo a la almeja roja, una de las especies que más se extrae en sus bancos marisqueros.

En esta edición, la tercera desde su creación, serán once los restaurantes que van a participar y que elaborarán, durante el fin de semana del 13 y el 14 de septiembre, tapas cuyo ingrediente principal será esta especie de almeja. Los once establecimientos participantes en esta edición serán Restaurante A Meca, Café Bar Saratoga, O Novo Tuno, Restaurante Ennos’s, Restaurante-Bar López, Brasería A Salga, Churrasco Con do Sol, A Boa Vida Gastrobar, Tapería A Chabola, Vinoteca Aldea y Ribeirán Café Bar. Todos ellos prepararán una tapa que incluirá almeja roja y los clientes tendrán la ocasión de puntuar aquella que mejor les deje el paladar en unas tablas que recibirán en cualquiera de estos establecimientos. Hacerlo también tiene premio, ya que el ganador del sorteo que realizará la OPP-20 y la marca Mar de A Illa se llevará dos kilogramos de marisco del municipio.

El establecimiento que consiga elaborar la mejor tapa para todos sus clientes recibirá como galardón un diploma acreditativo. Esta edición será la primera que ofrezca las tapas durante todo un fin de semana. La propia OPP-20 define el evento como una forma de «compartir nuestro secreto mejor guardado, dando la posibilidad de degustar la almeja roja más saludable en tapas con un sabor que inundará todos tus sentidos».