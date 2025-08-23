Las donaciones de sangre crecen en O Salnés y superan en diez puntos a la tasa nacional

Las donaciones de sangre crecieron en el último año en O Salnés, convirtiéndola en una de las comarcas más solidarias de Galicia e incluso del Estado. Así lo demuestra su tasa de 46 aportadores por cada mil habitantes. Esto significa la misma media que las siete grandes ciudades gallegas y superar en diez puntos la del conjunto español. Todos los concellos subieron, excepto O Grove y, de hecho, Cambados le ha arrebatado su habitual segundo puesto en un ranking que, una vez más, está coronado por A Illa de Arousa.

La Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) está inmersa en su tradicional campaña estival porque, con la deslocalización por las vacaciones, es la época de «mayor dificultad» para garantizar las cantidades necesitadas para los hospitales gallegos. Es decir, una demanda de más de 27.000 donaciones; unas 500 diarias. Se llama «Non esquezas doar antes de veranear» y ayer tuvo parada en Cambados, uno de los municipios que en 2024 mejoró con respecto a 2023, al alcanzar una tasa de 62 aportaciones por cada mil vecinos, lo que supone 23 puntos por encima de la media gallega, como destacó su directora, Marisa López. También subrayó que 20 ciudadanos se han incorporado a esta comunidad solidaria.

Algunos llevan muchos años haciéndolo: «Por lo menos dos décadas, aunque tuve que parar una temporada por temas de salud. Lo hago porque mañana me puede hacer falta a mí o a cualquier familiar», explicaba una de ellas. Y los que quieran aportar su granito en este momento de mayor necesidad, porque el verano frena el ritmo de la vida cotidiana, pero no las enfermedades, accidentes… Aún pueden hacerlo hoy, de 10 a 15 horas, en la plaza del Concello y sino, la próxima semana en Vilanova y A Illa (lunes y martes, respectivamente).

En general, los vecinos de O Salnés hacen gala de su solidaridad cada que el equipo de la agencia les llama para comunicarles que una de sus diez unidades móviles visitará su municipio de residencia. Su tasa supera en diez puntos a la estatal (35,37 donantes por cada mil habitantes) y en siete a la gallega (39) y mejoró en el último año, al sumar 600 donaciones más con respecto a 2023, haciendo un total de 5.126.

Esto es producto del incremento registrado en sus villas. Solo O Grove bajó, pasando de 59/1.000 a 57. No obstante, sigue en las cifras muy positivas registradas en el total de las salinienses. De hecho, presenta el tercer mejor registro de la comarca y le siguen Ribadumia (52), Meis (48), Sanxenxo (48), Meaño (47), Vilagarcía (37) y Vilanova (34). No obstante, A Illa mantiene su liderazgo histórico y de manera muy estable: 67 vecinos de cada mil, donan. Casi duplica la media española.

La directora, el alcalde y concejales con uno de los auxiliares.

López indicó que, aún así, es necesario seguir sumándose, para «mantener unos niveles constantes y altos», y agradeció la voluntad de los participantes en esta campaña y siempre.

En la unidad móvil que desembarcó ayer en la capital del albariño el goteo era constante e incluso hubo algún momento de espera. Sus responsables recordaron que pueden participar todas las personas mayores de 18 años y hasta los 65, que pesen más de 50 kilos y tengan unas buenas condiciones de salud. En caso de duda sobre contraindicaciones (enfermedades, medicamentos...), hay un teléfono gratuito: 900 100 828.

«Es un pequeño sacrificio de unos minutos que ayuda mucho. Estás donando vida y para nosotros, como dirigentes y vecinos, es un orgullo que Cambados presente este alto índice», declaró su alcalde, Samuel Lago; un donante habitual.

En cuanto a las necesidades más acuciantes, la directora de la ADOS indicó que los grupos A positivo y 0 positivo que «son los frecuentes, están un poco bajos».

Así, las autoridades hicieron un llamamiento a la población para animarle a participar en esta campaña estival, que ha estado recorriendo 220 concellos, y en todos los pases que realizan sus unidades a lo largo del año, además de que existen puntos fijos de donación en las grandes ciudades.

En 1993, Galicia ocupaba el penúltimo lugar de España y con la puesta en marcha de «intensas campañas informativas y con el incremento de las facilidades, se logró una progresiva concienciación de la ciudadanía». Así, en 2024, hubo 105.378 aportaciones, siendo la provincia de A Coruña la más solidaria, seguida de la pontevedresa.

«Me dan pánico las agujas, pero hace falta»

Un equipo de auxiliares se suma estos días a las unidades móviles de la agencia gallega para incentivar la donación entre los viandantes y asistir a los que han dado el paso. Los que ayer estuvieron en Cambados destacaron que la participación «fue continua» desde primera hora de la mañana. Una de las dudas más frecuentes entre los novatos es si deben acudir en ayunas y la respuesta es no, pero como no se puede desaprovechar nada, el autobús de la agencia lleva un buen cargamento de bocadillos y alguno dulces y agua para dar de almorzar a quien se anime. Una de las particularidades de esta campaña de verano es el montaje, empezando por sacar la sala de espera a la calle, con un ambiente un poco playero.

Allí estaba sentada una cambadesa, protagonizando un honroso acto, pues, como ella misma reconocía: «Me dan pánico las agujas, pero lo intento porque hace falta». No era la primera que le echaba valor, aunque la pequeña espera que estaba teniendo que realizar «no está ayudando mucho», añadía algo nerviosa.Los profesionales de la agencia gallega explican todos los pasos y tienen algunos trucos para ayudar a que personas como esta vecina sobrelleven mejor la situación. Un de los más populares es desviar la mirada en el momento del pinchazo.