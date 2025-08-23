La Divina Pastora suspende los fuegos por solidaridad y cautela

La comisión de la romería de la Divina Pastora de Cambados ha decidido suspender los fuegos artificiales de las celebraciones, que comienzan el día de hoy, como gesto de solidaridad con los lugares que están siendo afectados por los devastadores incendios, como Ourense. Pero también a causa de la propia situación de riesgo existente en toda la comunidad.

Sus miembros agradecen la «comprensión de los vecinos» y destacan que, aunque no haya fuegos, «la fiesta no se acaba». De hecho, esta romería, una de las más emblemáticas, arranca hoy con su tradicional reparto gratuito de mejillones y queimada en el monte de A Pastora, una costumbre que mantiene desde hace 26 años.

Posteriormente, a las 23.00 horas, empezarán los conciertos de grupos acostumbrados a interpretar algunos de los temas más populares de todos los tiempos del pop y el rock: The Muppets, Nuevo Plan y la banda tributo de Hombres G, Sufre Mamón.

El día grande, mañana, la comisión de fiestas anunciará el programa con alboradas y pasacalles de Boudebou, Con de Xido y la Banda de Música de Ribadumia. La misa solemne tendrá lugar a las 13.00 horas y estará cantada por la Coral Santa Mariña. La procesión llegará a las 19.30 horas, realizando el recorrido por los lugares de costumbre y contará con el acompañamiento de, entre otros, los Danzantes de Cobas. Por la noche no faltará la gran verbena a cargo de la orquesta Capitol.