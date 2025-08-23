El desfile de carrozas y el Combate Naval toman el relevo del Festaclown
Las fiestas de San Roque afrontan las últimas celebraciones del verano con el fin del festival de las risas y con novedades en el recorrido de la cabalgata de los más pequeños
Vilagarcía afronta las últimas pinceladas del exitoso Festaclown. El penúltimo día de la celebración arrancó con el pase de «Clownssics» en la plaza de Galicia que relató historias de Mozart, Beethoven y compañía, sin dejar de lado el humor que caracteriza al festival. Más tarde las «Historias para escaghariñarse» de Ghazafellos, destacaron con su particular estilo en Ravella.
Ya por la tarde, el dúo Garrapete Clown presentó «Crescendo» una actuación que fue creciendo hasta concluir en una explosión de emoción y carcajadas. El día lo cerró la llegada del «Tranvía nº12». Durante la espera de cinco personajes en una parada de tranvía, el público se deleitó con su talento, humor y creatividad.
A lo largo del día de hoy se le pondrá el broche final a la fiesta que tantas carcajadas ha regalado durante esta semana. El parque Miguel Hernández acogerá los «Contos arrededor da terra», una propuesta caracterizada por la juglaría, la tradición, el gallego y, sobre todo, la música.
A las 12.30, será el turno del regreso del payaso Rogelio, de Assircopatas, en su espectáculo «Rogelio 3 (La Fête)». El día de su cumpleaños será el protagonista de la tercera entrega de la saga del payaso. Este show al mando de Dani Blanco clama por todos los vilagarcianos para que Rogelio pase acompañado su aniversario.
La primera sesión de la tarde será en la plaza de Galicia, con «Shhhh!», una propuesta de la compañía argentina Cía A Tope de puro teatro físico en la que la palabra desaparece y el lenguaje corporal habla más que nunca.
El cierre del Festaclown irá de la mano del Mago Tetilla con «GaleRock & Magic» a las 21.00 en la plaza de la II República. Los asistentes se cansarán de cantar, bailar y disfrutar de la magia, el humor y la música gallega .
«Un recorrido lleno de nostalgia, ritmo e ilusión que homenajea al rock gallego y nuestra cultura musical con espectaculares juegos de magia y mucha ironía» aseguran desde la organización.
El turno del Combate Naval
Además, apenas unas horas después del último pase, los que lo deseen podrán contemplar los 7.000 fuegos que serán tirados desde el muelle del Ramal para representar la popular batalla vilagarciana. La playa de A Concha se convertirá en un escenario de lujo para su contemplación.
La Batalla das Flores cierra San Roque con un recorrido distinto
El cierre de las fiestas de San Roque no se puede dar sin el popular desfile de carrozas. Sin embargo, este verano cambiará su recorrido. Saldrá de la estación de autobuses mañana a las 21.30 hacia Moreira Casal, pero en lugar de bajar hasta la rotonda de O Ramal, continuará por Vila Janer y dará la vuelta por Santa Lucía, finalizando, como acostumbra cada año, en la plaza de España. Cincuenta chicos de entre 5 y 15 años le darán vida a las ocho carrozas de la comitiva. Además participará el grupo de música tradicional Nós junto a los gigantes y cabezudos de Carril.
Desde las 16.00 de mañana, los usuarios deberán retirar los vehículos del recorrido: Moreira Casal, Juan Carlos I, Gumersindo Nartallo, Padre Feijoo y Edelmiro Trillo. No se podrá circular por ninguna de las vías mencionadas a partir de las 20.30 horas.
La Policía Local colocará avisos tanto en las zonas donde haya que retirar vehículos, como en las principales rotondas de acceso al municipio, como son la de Luz Salgada, Bamio y la de Pablo Picasso, derivando a los conductores a los accesos por la circunvalación, liberando así las calles del centro de la ciudad.
