El desfile de carrozas y el Combate Naval toman el relevo del Festaclown

Vilagarcía afronta las últimas pinceladas del exitoso Festaclown. El penúltimo día de la celebración arrancó con el pase de «Clownssics» en la plaza de Galicia que relató historias de Mozart, Beethoven y compañía, sin dejar de lado el humor que caracteriza al festival. Más tarde las «Historias para escaghariñarse» de Ghazafellos, destacaron con su particular estilo en Ravella.

Ya por la tarde, el dúo Garrapete Clown presentó «Crescendo» una actuación que fue creciendo hasta concluir en una explosión de emoción y carcajadas. El día lo cerró la llegada del «Tranvía nº12». Durante la espera de cinco personajes en una parada de tranvía, el público se deleitó con su talento, humor y creatividad.

A lo largo del día de hoy se le pondrá el broche final a la fiesta que tantas carcajadas ha regalado durante esta semana. El parque Miguel Hernández acogerá los «Contos arrededor da terra», una propuesta caracterizada por la juglaría, la tradición, el gallego y, sobre todo, la música.

A las 12.30, será el turno del regreso del payaso Rogelio, de Assircopatas, en su espectáculo «Rogelio 3 (La Fête)». El día de su cumpleaños será el protagonista de la tercera entrega de la saga del payaso. Este show al mando de Dani Blanco clama por todos los vilagarcianos para que Rogelio pase acompañado su aniversario.

La primera sesión de la tarde será en la plaza de Galicia, con «Shhhh!», una propuesta de la compañía argentina Cía A Tope de puro teatro físico en la que la palabra desaparece y el lenguaje corporal habla más que nunca.

El cierre del Festaclown irá de la mano del Mago Tetilla con «GaleRock & Magic» a las 21.00 en la plaza de la II República. Los asistentes se cansarán de cantar, bailar y disfrutar de la magia, el humor y la música gallega .

«Un recorrido lleno de nostalgia, ritmo e ilusión que homenajea al rock gallego y nuestra cultura musical con espectaculares juegos de magia y mucha ironía» aseguran desde la organización.

El turno del Combate Naval

Además, apenas unas horas después del último pase, los que lo deseen podrán contemplar los 7.000 fuegos que serán tirados desde el muelle del Ramal para representar la popular batalla vilagarciana. La playa de A Concha se convertirá en un escenario de lujo para su contemplación.