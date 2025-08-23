Cuentos con sabor a chocolate y churros

Nació como un ciclo de narración y lectura para atraer a familias enteras a principios de verano. «Contos á Sombra era una propuesta para disfrutar en familia mientras se leía un libro sentado en un cómodo rincón de uno de los lugares más atractivos del casco urbano, el Xardín das Traballadoras da Conserva, disfrutando de la naturaleza y de todo lo que la rodea.

La propuesta ha tenido un gran éxito y, ayer, en una de sus actividades reunió a más de medio centenar de personas que no solo pudieron leer, sino que también disfrutaron de un chocolate con churros, aportado por el Bar O Museo del municipio. La propuesta también aborda la tradición oral de los cuentos, una tradición que pretende extender en el seno de las familias.

Un grupo de personas que participaron en la actividad. | P. Mina

Fue la Biblioteca de A Illa, dirigida por Ángela Otero, la que planteó esta iniciativa que ha tenido tanto éxito. Para ello, contó con el respaldo de la Concellería de Cultura, dirigida por Manuel Suárez, y encontró colaboración de varios establecimientos de A Illa, que aportaron su granito de arena a una actividad de fomento de la lectura diferente.

La Biblioteca de A Illa siempre ha mostrado un gran dinamismo a la hora de impulsar actividades de fomento de la lectura entre los más jóvenes del municipio.

Acampada en Area da Secada de la Ludoteca de A Illa. | FDV

Ludoteca de verano

Otra de las actividades de verano que ha puesto en marcha el Concello de A Illa fue la Ludoteca de Verano que, esta semana, vivió una de sus grandes tradiciones, la acampada nocturna en la playa de Area da Secada. Orientada a los más mayores de la ludoteca, la acampada se celebró en la noche del pasado jueves y, además de participar en el montaje de tiendas, incluyó una velada con juegos, cuentos y bailes.

Una noche al aire libre en otro de los entornos naturales de A Illa más reconocido.A mayores, los participantes en la ludoteca también han tenido durante toda esta semana actividades como una fiesta del agua, una excursión al parque Multiaventura de Sanxenxo.

La ludoteca también tuvo la visita de los miembros de la Asociación Polari de A Illa de Arousa, que hicieron diferentes actividades, representaciones, juegos de roles trabajando los valores, la diversidad o las discriminaciones.

La siguiente semana estará cargada de actividades y, sobre todo, de emociones, ya que la ludoteca camina hacia su final. En la próxima semana habrá actividades en la playa sobre todo y se celebrará una fiesta de fin de la ludoteca con el fin de recargar las pilas de cara al próximo año.