Las cofradías reciben más de 300.000 euros para proyectos de regeneración

Las cofradías de pescadores de O Salnés recibirán entre este año y el próximo algo más de 300.000 euros para proyectos de recuperación de bancos marisqueros. Se trata de ayudas tramitadas por la Consellería do Mar y financiadas por el Fempa (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura), que los pósitos cobrarán en los próximos meses para la recuperación y puesta en valor de sus concesiones.

Se trata de una orden en régimen de concurrencia competitiva, lo que quiere decir que la Xunta baremaba y puntuaba cada uno de los proyectos remitidos por las cofradías, de modo que después los mejor valorados recibían el mayor importe económico.

La cofradía de Cambados, por ejemplo, podrá disponer de unos 68.000 euros para dos proyectos diferentes, según la resolución publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG). En Vilanova, la de A Pastoriza recibirá algo más de 60.000 euros, para proyectos colectivos a ejecutar entre este año y el de 2026.

La cofradía Santiago Apóstol de Carril es una de las que presentó mejores proyectos en Galicia, y prueba de ello es que dispondrá de casi 150.000 euros, pues le han sido aprobados cuatro proyectos distintos, según la lista publicada ayer en el DOG. El de mayor importe asciende a 73.600 euros, que la Consellería do Mar transferirá al pósito arousano a lo largo del año que viene.

La cofradía de O Grove recibirá unos 80.000 euros para dos iniciativas. Finalmente, la de A Illa cuenta con una asignación aprobada de 10.500 euros, y la de Vilaxoán, de 7.050 euros.