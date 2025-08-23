Un coche acaba volcado en la desembocadura del río Chanca, en Meaño

Un conductor volcó ayer con su coche en la desembocadura del río de A Chanca, en Meaño. A pesar de la aparatosidad del accidente, no hubo heridos.

Así lo informaron los servicios de emergencias desplazados hasta este lugar. El siniestro tuvo lugar en el vial secundario que bordea la ensenada por la aldea de Altamira.

El vehículo se salió de la vía y acabó volcado lateralmente sobre la vegetación de la marisma, que está en el entorno del área recreativa de Os Pasales. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Emerxencias de Cambados y de Sanxenxo.

La de ayer fue una jornada accidentada en la comarca, pues se registraron otros dos siniestros atendidos por los servicios de emergencias.

Uno de los coches implicados en otro de los accidentes registrados ayer en O Salnés. / FdV

Uno tuvo lugar en la VG-4.3 a su paso por Cambados y consistió en una colisión entre dos turismos que se saldó con escasos daños materiales y sin heridos.

El otro tuvo lugar en la PO-550, en el tramo de Dena, estuvieron implicados tres vehículos y tampoco se registraron lesionados, según los efectivos participantes. Además de Emerxencias de Cambados, en el primero también estuvo la Guardia Civil de Tráfico.