Un coche acaba volcado en la desembocadura del río Chanca, en Meaño
Los servicios de emergencias intervinieron en otros dos accidentes ocurridos en las carreteras de O Salnés
Un conductor volcó ayer con su coche en la desembocadura del río de A Chanca, en Meaño. A pesar de la aparatosidad del accidente, no hubo heridos.
Así lo informaron los servicios de emergencias desplazados hasta este lugar. El siniestro tuvo lugar en el vial secundario que bordea la ensenada por la aldea de Altamira.
El vehículo se salió de la vía y acabó volcado lateralmente sobre la vegetación de la marisma, que está en el entorno del área recreativa de Os Pasales. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Emerxencias de Cambados y de Sanxenxo.
La de ayer fue una jornada accidentada en la comarca, pues se registraron otros dos siniestros atendidos por los servicios de emergencias.
Uno tuvo lugar en la VG-4.3 a su paso por Cambados y consistió en una colisión entre dos turismos que se saldó con escasos daños materiales y sin heridos.
El otro tuvo lugar en la PO-550, en el tramo de Dena, estuvieron implicados tres vehículos y tampoco se registraron lesionados, según los efectivos participantes. Además de Emerxencias de Cambados, en el primero también estuvo la Guardia Civil de Tráfico.
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Aumentan la prisión para el conductor del accidente mortal del Porsche de Meis
- Cinco heridos, uno de carácter grave, tras chocar un autobús y una grúa en Meis
- Sorprendidos en bici eléctrica por la playa de A Lanzada
- ¿Quién quiere vender berberecho, mejillón, navaja, pulpo, choco o arroz en la Festa do Marisco?
- La vendimia es cuestión de días
- La antigua Opel de Carril, a punto de ser entregada a los bateeiros de Opmega
- David Bustamante llenará A Xunqueira con música y voz