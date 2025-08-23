Catoira completa el CIM con la incorporación de la psicóloga

El Concello de Catoira va a incorporar el próximo martes a la psicólogo del Centro de Información á Muller (CIM), que prestará semanalmente atención a las mujeres que lo precisen en horario de 9.00 a 11.00 horas. De esta manera, se «completan todos los servicios del nuevo departamento en el municipio, pues ya dispone de asistencia jurídica todos los jueves desde el pasado día 14», recordaron los responsables municipales.

Las mismas fuentes detallaron que el profesional brindará apoyo emocional y psicológico a las usuarias para enfrentar diferentes situaciones, proporcionando orientación principalmente la mujeres en situación de vulnerabilidad y/o de violencia de género. Entre otras cuestiones, informará sobre los recursos disponibles, así como de estrategias para prevenir situaciones de riesgo y fomentar la salud mental.

Al igual que la abogada del CIM, la atención de la psicóloga se realizará en las instalaciones municipales de la Casa Consistorial y con cita previa solicitada a la trabajadora del departamento de Servizos Sociais. En el momento de la petición se asignarán los turnos en función de la disponibilidad, dejando abierta la puerta a posibles atenciones por urgencia. El alcalde, Xoán Castaño, manifestó su satisfacción por tener el CIM trabajando a pleno rendimiento.