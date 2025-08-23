Amancio brinda por sus 101 años

El cambadés Amancio Calvet Barreiro ha cumplido 101 años y el Concello no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitarle en nombre de todos los vecinos, siendo una cifra tan especial.

El alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Medio Ambiente, José Ramón Costa, le entregaron un ramo de flores y no dudaron en brindar con él y sus parientes.

El regidor se interesó por conocer más en profundidad la vida de este vecino, residente en la mítica calle Hospital y que mantiene gran vitalidad y está al día de sus propios asuntos. De hecho, «aprovechó para concertar conmigo una entrevista para la próxima semana, para hablar sobre una reforma de su casa», explicó Lago.

Detalles

Calvet Barreiro es viudo desde hace 24 años y no ha tenido hijos, pero sí cuenta con un círculo cercano que daba cuenta de la buena memoria que conserva. A lo largo de su vida se ha dedicado a diferentes profesiones y dispares.

Así, ha sido desde taxista hasta paragüero-latonero, como le explicó a las autoridades municipal que se acercaron a felicitarlo y saludarlo en representación del resto de la ciudadanía. También les demostró su buen estado físico y no dudó en abrir una botella de vino para agasajar a sus invitados en un cumpleaños en el que añadió una vela más, pero no una cualquiera.