La Xunta y la asociación TDAH Salnés exploran nuevas vías de colaboración

La directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, declaró ayer que la Xunta continuará prestando a su apoyo a las familias que hacen uso de los servicios de la entidad TDAH Salnés. Fue durante una vista a las instalaciones de esta asociación en Vilagarcía, que lleva diez años desarrollando actividades dirigidas la personas con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.

Abeijón detalló que el Ejecutivo autonómico colabora desde hace tiempo con esta entidad, con la financiación de diferentes actividades centradas en la atención y en la formación. En concreto, a través de la última orden de ayudas del IRPF se sufragan dos iniciativas, una de carácter pedagógico el programa «Talento con-tacto».

También mantuvo una reunión con los responsables de la entidad y explorar nuevas vías de colaboración. En este sentido, destacó que el trabajo conjunto de la Xunta y TDAH Salnés «permite mejorar el bienestar y la autonomía de los niños y adolescentes, con programas y talleres que ponen el foco en resaltar sus capacidades y fortalezas, así como en aprender a gestionar sus emociones».