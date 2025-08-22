Vilanova retomará el proyecto de la plaza de abastos en septiembre

Fue uno de los proyectos más ambiciosos para este mandato, pero se quedó en el tintero al quedar desierto, hasta en dos ocasiones, la licitación de unas obras que contaban con 1,4 millones de euros de inversión. Sin embargo, el Concello de Vilanova no renuncia a impulsar el proyecto enogastronómico que diseñó en su día para potenciar la plaza de abastos, una apuesta que el alcalde, Gonzalo Durán, ha apuntado en su agenda para retomar a partir del mes de septiembre. Así, el primer paso para recuperar este proyecto será el de solicitar una entrevista con los responsables de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta a fin de encontrar financiación para sacarla adelante y convertirla en el «motor» de la plaza de abastos de Vilanova.

Mientras, la planta superior de la plaza de abastos permanece vacía después de haber retirado de ese lugar el archivo municipal, trasladado a un antiguo bajo de la familia Charlín, intervenido por Hacienda y adquirido posteriormente por el Concello. El proyecto consistía en una reforma integral del edificio del Xardín Umbrío, incluyendo un espacio Gourmett de venta de platos preparados, con espacio para comer o para llevar y con ocho puestos de venta. Ese piso cuenta con 787 metros cuadrados de superficie y en él también se contemplaba la construcción de una zona lúdica para niños, juegos recreativos y un espacio multiusos.

Esta reforma es una vieja ambición de Vilanova de Arousa ue consiguió financiación a finales de 2023, gracias a Turismo de Galicia (que aportaba casi 400.000 euros) y al Ministerio de Industria (1,5 millones procedentes de los fondos Next Generation. En la primera convocatoria, en noviembre de 2023, el concurso quedó desierto, lo que obligó al Concello de Vilanova a solicitar una prórroga para poder sacarlo de nuevo a concurso ajustando una serie de cuestiones. En abril de 2024, la licitación volvió a quedar desierta, achacando Durán el problema al incremento de materiales de obra, especialmente del acero. En agosto de 2024, el Concello se quedaba sin subvención para acometer la obra, lo que llevó a Durán a acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de esta situación, al existir un plazo de tan solo cuatro meses para llevarlo a cabo. El propio Durán anunció tras la pérdida de esa subvención, que recurriría a la Xunta y a la Diputación para sacar adelante un proyecto en condiciones y «con unos plazos adecuados de ejecución».