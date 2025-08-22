El Vilablues regresa a la comarca tras un lustro de ausencia y recala en O Cabo

El Vilablues, el festival de blues que comenzó su andadura en Vilagarcía hace una década, regresa a la comarca de O Salnés un lustro después y lo hará en el parque de O Cabo de Vilanova de Arousa, donde se va a celebrar entre los días 29 y 30. El festival será totalmente gratuito y acogerá una docena de conciertos de destacadas figuras de la música negra en sus más amplias vertientes, así como relevantes nombres de la escena española. Contará con dos escenarios, Xacobeo y Deleite, que se ubicarán en el parque de O Cabo.

Entre los grupos que se podrán ver en ambos escenarios estarán figuras internacionales como Gisele Jackson, Shirley Davis, Nico Wayne Toussaint e TT Syndicate, clásicos de la escena española como Los Deltonos ou The Suitcase Brothers y referentes gallegos del género como Adrián Costa, Mad Martin Trio ou Los Pontiaks, entre otros. Además de los conciertos, el Vilablues ofrecerá otras alternativas, con una programación de actividades paralelas (Blues a Bordo, Vilablues Nenos e Jam Sessions) que se darán a conocer unos días antes de la celebración del evento.

Desde la organización destacaban ayer que la décima edición del Vilablues se presenta como un festival «abierto y muy compensado, en el que tienen cabida diferentes formas de entender la música negra: desde el blues más clásico hasta el rhythm & blues, el soul, el country-folk, el bluegrass o rockabilly». El festival tiene por objetivo «convertir la ría de Arousa en el corazón del blues atlántico, fusionando cultura, música y territorio». El festival regresa a la comarca de O Salnés tras haber pasado por lugares como Noia, Ferrol o0 Santiago de Compostela.