La vía rápida no necesita un puente para atascarse
Vecinos y empresarios insisten en desdoblarla y convertirla en autovía
Las interminables retenciones continúan tras la Ascensión, también en días laborales
El PP no se pronuncia, pero dice tener un plan integral de turismo por si gobierna
Casi todos pronosticaban que una vez superado el exitoso puente festivo de la Ascensión la ocupación y la llegada masiva de visitantes se verían claramente reducidas en localidades como O Grove, llenas «hasta la bandera» todo el verano.
Por ende, casi todos creían también que iban a reducirse los problemas viarios y que se acabarían los atascos en la vía rápida de Sanxenxo, el tramo de siete kilómetros que avanza desde la Autovía do Salnés hacia el istmo de A Lanzada.
Pero nada más lejos de la realidad. Las retenciones siguen siendo notables, incluso en días laborales, tal y como denuncian los vecinos y empresarios mecos que se sienten perjudicados por esta situación, ya sea porque sufren las retenciones en sus carnes o porque temen que esta situación pueda acabar minando la paciencia de los turistas, y con ello la afluencia a la localidad.
De ahí que vuelvan a saltar a la palestra para decir que «la única solución posible es la del desdoblamiento de la vía rápida y su conversión en autovía».
Baste como ejemplo lo sucedido ayer, cuando a las once de la mañana ya había retenciones interminables para acceder al emblemático espacio natural de A Lanzada desde la vía de alta capacidad.
«La razón de estos atascos no es otra que el semáforo instalado entre la vía rápida y los cuatro carriles» que atraviesan el tómbolo, según explicaban ayer algunos de los conductores que se vieron atrapados en esta «ratonera».
Reproducen así anteriores argumentos e insisten en que el carril segregado de la rotonda situada al final de la vía rápida «no sirve de nada, pues si bien evita entrar en la glorieta a los vehículos que quieren acceder a O Grove, termina justo antes del semáforo, de ahí que se forme un cuello de botella».
Ese semáforo, cabe recordar, funciona con pulsador, de tal modo que los cientos de ciudadanos que cruzan andando cada mañana desde A Revolta y Vilalonga para ir a la playa o regresar de ella «están pulsando continuamente, y al activarse el rojo del semáforo se provocan los parones en la circulación que afectan a la vía rápida, llegando a prolongarse hasta la Autovía do Salnés».
Décadas de pelea
Es decir, nada nuevo en el día a día de O Grove, desde hace dos décadas peleando por ese desdoblamiento y reclamando mejoras acordes con su condición de potencia turística.
Mejoras o necesidades a las que alude también el PP local, aunque en este caso sin referirse a ese desdoblamiento de la vía rápida que debe acometer la Xunta de Galicia, aunque no esté por la labor.
Lo que hacen los conservadores esta vez es decir que si gobiernan tras las elecciones municipales de 2027 van a «impulsar un plan de medidas claras y realistas».
Y citan como ejemplo una estrategia integral «de abastecimiento de agua», la «creación de un fondo municipal de infraestructuras básicas» y una apuesta por el «turismo sostenible y ordenado».
Además de un «plan de financiación alternativo al turismo masivo, potenciando sectores económicos locales como la pesca, el marisqueo, la gastronomía y el comercio».
El PP que ahora lidera Pablo Leiva –está por decidir quién lo hará dentro de dos años– también promete a sus potenciales votantes «protección del medio ambiente y del litoral», junto con a creación de una «mesa de diálogo permanente con el sector turístico y las hostelería».
De este modo el PP quiere reiterar su «compromiso de trabajar por un turismo de calidad, compatible con la vida de los vecinos y con la protección de nuestros recursos naturales».
Dice la formación que por número de votos lidera actualmente a la oposición municipal, que lo hará con «medidas concretas» y no con «mensajes cambiantes en función del calendario electoral».
Una pulla, esta última, lanzada por los conservadores al alcalde socialista José Cacabelos, al que reprochan «sus incongruentes declaraciones, incoherencia y falta de planificación» en relación con «el impacto en nuestro municipio de un sector como el turístico, que es clave para la economía local».
Recuerdan en el PP, por ejemplo, que en 2022 Cacabelos «advertía de la crítica situación del abastecimiento de agua, en 2023 presumía de cifras récord de visitantes achacándolo a su gestión y que en 2024 reconocía que el municipio afronta facturas de agua de hasta 60.000 euros en julio y agosto, abriendo el debate sobre la implantación de una tasa turística para cubrir costes».
El mismo regidor que «meses después se presentaba como defensor de compatibilizar turismo y medio ambiente, aunque sin concretar medidas reales para garantizar el abastecimiento».
Frente a esto, el PP dice tener «el proyecto serio, transparente y coherente que precisan los vecinos y los sectores económicos de O Grove para afrontar de una vez por todas la renovación del abastecimiento y planificar un modelo turístico equilibrado y respetuoso con nuestro entorno».
