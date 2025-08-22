Verbena Sinfónica de Antonio Barros en Vilanova
Dentro de las actividades incluidas en el programa Sonatas de Verán, Vilanova acogerá el próximo domingo una «Verbena Sinfónica» que protagonizarán el cantante Antonio Barros y la Banda de Música de Vilagarcía de Arousa. El espectáculo está previsto para las 21.00 horas en el Xardín Umbrío, siempre y cuando no se cumplan las predicciones meteorológicas que apuntan a que pueda llover.
En ese sentido, el Concello estaba preparando el interior del Pavillón Multiusos de Vilanova, con la instalación de un escenario y la colocación de sillas para acoger el concierto en caso de ser necesario. El propio alcalde de Vilanova anunciaba ayer el concierto asegurando que «nuestro deseo es que llueva, porque lo necesitamos mucho en Galicia para frenar los incendios, y para nosotros no resultaría un problema que ocurriese gracias a las instalaciones del pabellón; además, el Multiusos se encuentra a solo 100 metros del Xardín Umbrío». Durán anima a los vecinos a acudir a un evento que define como «espectacular».
